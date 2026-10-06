Lionel Messi afrontará este martes su último partido con la Selección Argentina y cerrará una etapa de más de dos décadas con una colección de récords que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia. Ante Benín, en el Monumental, el capitán se despedirá como máximo goleador y jugador con más partidos disputados en la historia de la Albiceleste.

El rosarino llega a su despedida con 207 partidos y 125 goles con la camiseta argentina. Además, suma 68 asistencias según los registros internacionales, lo que le permite haber participado directamente en 193 goles del seleccionado.

Su recorrido comenzó en 2005 y atravesó seis Mundiales, siete Copas América y distintas generaciones de la Selección. En ese camino consiguió títulos que durante años parecieron esquivos, como la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

Una estadística que sobresale

Uno de los datos más impactantes de su carrera aparece al observar su participación directa en los goles argentinos. Entre tantos y asistencias, Messi intervino en 193 goles de la Selección, una cifra que resume la dimensión de su influencia ofensiva durante más de 20 años.

También es el futbolista argentino con más goles en Mundiales. Después de la edición 2026, acumula 21 tantos en seis Copas del Mundo, además de ser el jugador que más partidos disputó en la historia de la competencia, con 34 presentaciones.

El capitán también consiguió otro registro excepcional al convertirse en el primer futbolista en marcar en una misma Copa del Mundo en todas las fases, desde la fase de grupos hasta la final, algo que logró en Qatar 2022.

El dueño de los récords argentinos

Messi se despide como el jugador con más presencias de la historia de la Selección y también como su máximo goleador. Además, es el máximo asistidor del combinado nacional y el futbolista argentino con más triunfos en Mundiales.

En las Eliminatorias Sudamericanas también dejó una marca propia. Disputó 72 partidos y convirtió 36 goles, registro que lo ubica como máximo goleador histórico de la competencia.

En la Copa América, en tanto, disputó 39 encuentros y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del certamen. Además, marcó 14 goles y disputó cinco finales.

Seis Mundiales y una carrera irrepetible

La despedida encuentra a Messi con seis Mundiales disputados, un registro que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. En total, jugó 34 partidos mundialistas y consiguió 23 victorias, otra marca histórica.

Su palmarés con la Selección Mayor incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024. A eso se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica de Beijing 2008.

Después de 21 años, Messi dejará la camiseta argentina con una colección de estadísticas que difícilmente pueda ser alcanzada en el corto plazo. Este martes, ante Benín, tendrá su última función con la Albiceleste y la oportunidad de cerrar dentro de la cancha una historia que ya quedó marcada para siempre.