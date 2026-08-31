Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una historia que comenzó en 2005, atravesó algunas de las derrotas más dolorosas del fútbol nacional y terminó transformándolo en campeón del mundo, bicampeón de América y máximo referente de una generación.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó el capitán en la carta que publicó en sus redes sociales para confirmar una decisión que había comenzado a madurar después de la final del Mundial 2026 frente a España. En el mismo mensaje aseguró que dejar la Albiceleste “duele en el alma”, pero consideró que había llegado el momento de abrirles lugar a los nuevos jugadores.

Messi cierra su carrera internacional con 207 partidos y 125 goles con la Selección mayor. Además, disputó seis Copas del Mundo y terminó su recorrido mundialista con 34 encuentros, récord absoluto de participaciones, y 21 goles.

Pero sus números explican solo una parte de la historia. En más de dos décadas pasó de ser el joven señalado como sucesor de Diego Maradona a convertirse en el capitán de una Selección que volvió a dominar el fútbol mundial. Estos son 10 momentos que marcaron ese recorrido.

1. El debut y una expulsión inesperada

Todo comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Messi tenía 18 años y José Pekerman lo mandó a la cancha en el segundo tiempo. Su estreno duró apenas unos segundos: en una de sus primeras intervenciones recibió una infracción, reaccionó intentando sacarse de encima al rival y el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Fue un comienzo tan inesperado como simbólico para una relación con la Selección que nunca sería sencilla.

2. El primer gol en un Mundial

Alemania 2006 fue su primera Copa del Mundo. Ante Serbia y Montenegro entró desde el banco, participó en el gol de Hernán Crespo y después convirtió el último tanto del contundente 6-0 argentino.

Con apenas 18 años comenzaba una historia mundialista que terminaría extendiéndose durante seis ediciones.

3. La Copa que se escapó en Brasil

El Mundial de Brasil 2014 significó su primera gran oportunidad de conquistar el título mayor. Argentina alcanzó la final del Maracaná, pero Alemania ganó 1-0 en tiempo suplementario con el gol de Mario Götze.

Messi fue elegido mejor jugador del torneo y recibió el Balón de Oro, aunque una de las imágenes que quedó grabada fue la del capitán pasando junto a la Copa del Mundo antes de recibir su medalla.

4. La renuncia después de otra final perdida

Dos años después llegó probablemente el punto más crítico de su relación con la Selección. Argentina perdió por penales ante Chile la final de la Copa América Centenario 2016 y Messi falló su remate en la definición.

Tras el partido anunció que dejaba el seleccionado. Tenía 29 años y acumulaba nuevas frustraciones después de las finales perdidas en el Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016.

La decisión, sin embargo, duró menos de un mes. Messi regresó para intentar nuevamente conseguir aquello que durante años parecía negársele.

5. El triplete de Quito que llevó a Argentina al Mundial

El 10 de octubre de 2017, Argentina llegó a la última fecha de las Eliminatorias con riesgo concreto de quedarse afuera del Mundial de Rusia.

Ecuador convirtió antes del primer minuto y puso a la Selección contra las cuerdas. Entonces apareció Messi: marcó los tres goles del triunfo 3-1 y aseguró la clasificación.

Fue una de las actuaciones individuales más determinantes de toda su carrera con la camiseta argentina.

6. El Maracaná y el fin de la maldición

El 10 de julio de 2021 cambió definitivamente la historia. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná con un gol de Ángel Di María y conquistó la Copa América.

Para Messi significó su primer gran título con la Selección mayor después de años de derrotas y cuestionamientos. Al terminar el partido cayó de rodillas sobre el césped y rápidamente quedó rodeado por sus compañeros.

Aquella noche no fue solamente una consagración: fue el comienzo del ciclo más exitoso de la Selección Argentina en décadas.

7. El gol contra México que cambió Qatar

Argentina llegó al Mundial 2022 como campeona de América, pero el debut terminó con una histórica derrota 2-1 frente a Arabia Saudita.

El segundo partido contra México se convirtió prácticamente en una final anticipada. Con el encuentro cerrado y la Selección bajo presión, Messi recibió afuera del área y a los 64 minutos sacó un zurdazo que abrió el marcador.

Argentina ganó 2-0 y comenzó una remontada futbolística y emocional que ya no se detendría hasta la final.

8. La noche eterna de Lusail

El 18 de diciembre de 2022 llegó la imagen que durante años pareció imposible.

Argentina empató 3-3 frente a Francia en una de las finales más dramáticas de la historia. Messi convirtió dos goles durante el partido y volvió a marcar en la definición por penales.

Gonzalo Montiel ejecutó el último remate y Argentina volvió a ser campeona del mundo. Messi levantó finalmente la Copa que había perseguido durante toda su carrera y fue elegido como el mejor jugador del Mundial.

9. El bicampeonato de América

La etapa ganadora tuvo otro capítulo en 2024. Argentina derrotó 1-0 a Colombia en Miami y consiguió su segunda Copa América consecutiva.

Messi tuvo que abandonar la cancha lesionado a los 66 minutos y vivió desde el banco el gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

El jugador que durante años había cargado con el peso de las finales perdidas ahora formaba parte de una Selección acostumbrada a ganar.

10. El sexto Mundial, la última final y el adiós

El Mundial 2026 terminó siendo su última competencia con Argentina.

A los 39 años disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a conducir al equipo hasta la final. Messi terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos y elevó a 34 su récord de presencias mundialistas.

El 19 de julio, España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos. Fue la tercera final mundialista disputada por Messi y terminó siendo también su último partido con la camiseta nacional.

Poco más de un mes después confirmó la decisión que cerró definitivamente el ciclo.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió Messi en su despedida. Aquel joven que en 2005 debutó con una expulsión se va 21 años después como campeón del mundo, bicampeón de América y dueño de prácticamente todos los grandes récords individuales de la Albiceleste.

Desde ahora, como él mismo anunció, será “uno más” alentando desde afuera.