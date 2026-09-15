Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena de la Selección Argentina, luego de que su nombre apareciera entre las posibilidades vinculadas a la próxima fecha FIFA. La expectativa está puesta en saber si el capitán tendrá una última aparición con la camiseta albiceleste.

La situación se da después del anuncio de su retiro de la Selección Argentina, realizado el 31 de agosto, y en medio de los preparativos para una nueva etapa del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La incógnita sobre su última vez

Tras la final del Mundial 2026, Messi comunicó su decisión de dejar la Selección, por lo que su participación en los próximos amistosos no está contemplada. Sin embargo, la intención es que tenga una despedida formal ante el público argentino mediante un partido homenaje.

La idea del homenaje todavía no tiene una fecha definida y quedaría para más adelante, mientras el futbolista procesa su decisión y continúa su actividad profesional. De esta manera, la expectativa pasa por saber cuándo y cómo será el último encuentro de Messi con la camiseta argentina.

Una nueva etapa para la Albiceleste

La Selección Argentina se prepara para afrontar sus primeros compromisos posteriores al Mundial 2026, en el comienzo de una etapa marcada por la ausencia de su histórico capitán. Scaloni todavía trabaja en la convocatoria y mantiene el habitual hermetismo sobre los futbolistas que serán citados.

Mientras tanto, la continuidad del entrenador también forma parte del escenario que rodea al seleccionado, ya que su contrato vence a fines de diciembre y todavía debe resolverse su futuro. Así, la transición de la Albiceleste tendrá como uno de sus principales interrogantes la manera en que se concretará la despedida de Messi.