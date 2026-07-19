Messi sigue haciendo historia y rompió otros dos récords mundialistas

La Selección Argentina vive horas decisivas de cara a la final del Mundial 2026 frente a España, en un torneo donde Lionel Messi continúa reescribiendo la historia del fútbol internacional. En la semifinal ante Inglaterra, el futbolista rosarino alcanzó los 39 años y 21 días, estableciéndose como el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal en las Copas del Mundo. Con este registro, superó la marca previa de Fritz Walter y Gunnar Gren, quienes jugaron con 37 años y 236 días en la edición de 1958.

El cruce ante el combinado inglés también representó para el capitán argentino convertirse en el primer sudamericano en disputar tres semifinales mundialistas, tras sus presencias en Brasil 2014, Qatar 2022 y la actual edición de 2026. Aunque en este último partido no convirtió goles, sus dos pases decisivos para el triunfo por 2-1 lo ubicaron como el máximo asistidor histórico de la competición con 12 pases gol, superando el registro de 10 que compartía con Pelé luego de asistir a Alexis Mac Allister ante Suiza.

En cuanto a la cantidad de participaciones, el atacante alcanzó su sexto Mundial desde su debut en Alemania 2006, una cifra que comparte en esta edición con el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, quien no sumó minutos en este torneo ni en sus primeras dos citas. De esta manera, superaron las 5 ediciones jugadas por Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal.

En la disputa por el goleo histórico, el francés Kylian Mbappé lidera la tabla con 22 anotaciones tras marcar dos goles en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Por su parte, el futbolista rosarino se mantiene como escolta con 21 tantos, habiendo superado previamente al alemán Miroslav Klose. En la presente edición, el capitán argentino acumula 8 goles, cifra que lo iguala con Guillermo Stábile como el jugador de su país con más gritos en un mismo torneo, marca que el delantero de Uruguay 1930 ostentaba en soledad.

Las estadísticas del capitán argentino en este formato de 48 selecciones registran que es el primer futbolista en anotar en todas las instancias de un Mundial, desde la fase de grupos hasta la final, sumando la fase de 16avos de final donde convirtió ante Cabo Verde. Asimismo, el gol del empate transitorio 2-2 frente a Egipto lo convirtió en el primer jugador en anotar en 6 partidos seguidos de eliminación directa, una seguidilla que se inició en los octavos de final de Qatar 2022 frente a Australia y continuó ante Países Bajos, Croacia, Francia, Cabo Verde y la mencionada selección egipcia.

Previamente, la racha goleadora del atacante se detuvo ante Suiza luego de encadenar 9 partidos consecutivos con goles en Copas del Mundo, un récord absoluto que superó los registros de Just Fontaine en 1958 y Jairzinho en 1970. Esta seguidilla incluyó un hat trick ante Argelia, un doblete frente a Austria y goles ante Jordania, Cabo Verde y Egipto en 2026, sumados a los 4 encuentros finales del certamen de 2022.

Con el triunfo ante Austria en la etapa de grupos, el futbolista sumó 19 partidos ganados en tiempo reglamentario o tiempo suplementario desde 2006, dejando atrás la marca de 17 victorias de Miroslav Klose. La lista de máximos ganadores la completan Cafú con 16 triunfos, seguidos por Wolfgang Overath, Ronaldo, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger y Lothar Matthäus, todos con 15.

Al acceder al partido definitivo de la Copa del Mundo 2026, el rosarino se integró al grupo de futbolistas con más finales disputadas en la historia, sumándose a Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, todos con 3 definiciones. Dentro de este selecto grupo, el atacante argentino se diferencia por haber sido el único futbolista en iniciar como titular en cada una de sus 3 finales, mientras que Cafú ingresó desde el banco o sumó minutos en todas ellas.

Por último, el número 10 de la albiceleste ostenta el récord de 30 partidos disputados en Mundiales, por delante de los 25 de Matthäus, los 24 de Klose y los 23 de Paolo Maldini. Esta cantidad de encuentros le permitió elevar su registro de permanencia en cancha a 2519 minutos jugados, una marca que podrá seguir extendiendo en la final del campeonato.