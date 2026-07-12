La locura por la Scaloneta no solo se vive en las calles, sino también en el ecosistema digital: tras la agónica clasificación ante Egipto, las métricas de Google Trends en Argentina registraron un estallido de consultas muy particulares destinadas a la figura del diez.

Ahora que Argentina está en la semifinal, tras ganarle 3 a 1 a Suiza, y deberá medirse ante Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, las preguntas más utilizadas de manera viral sobre Lionel Messi, marcan una tendencia absoluta en los buscadores en las últimas horas.

“¿Cuántos goles tiene Messi en la historia de los Mundiales?”

Es la pregunta que lidera los rankings de interés general. Contando sus apariciones clave en este Mundial 2026, Lionel Messi acumula un total de 15 goles en su historial en Copas del Mundo (repartidos desde su debut en Alemania 2006 hasta la fecha). Con este número, el astro argentino se ubica a un solo grito de alcanzar al brasileño Ronaldo (16) y queda a la expectativa del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, quien lidera la historia con 16 conquistas.

“¿Cuántas asistencias tiene Messi en este Mundial 2026?”

El rol del capitán se ha reinventado hacia un armador cerebral del juego, y los usuarios lo saben. En lo que va del certamen en Estados Unidos, México y Canadá, Messi registra 3 asistencias directas. Dos de ellas sirvieron para abrir defensas cerradas en la fase de grupos y la última fue fundamental para iniciar la recordada remontada 3–2 frente a los egipcios.

“¿Es este el último Mundial de Lionel Messi?”

La gran duda cargada de nostalgia que desvela a los hinchas. Aunque el capitán de 39 años ha declarado que prefiere "disfrutar el día a día" y no poner una fecha de vencimiento rígida, tanto el recambio generacional como el entorno de la Selección coinciden en que este torneo de 2026 representa la gran función de despedida de Messi en citas mundialistas.

