El capitán se quedó en el banco por precaución, pero la multitud lo ovacionó durante el partido y se quedó en las tribunas para verlo entrenar tras el pitazo final.

Lionel Messi no sumó minutos en la victoria 2-0 frente a Honduras (con goles de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone) por precaución física. Sin embargo, el capitán fue la gran atracción de la jornada, quedándose en el banco de suplentes y liderando el entrenamiento de pasadas post-partido ante una multitud que lo ovacionó.

El partido y el cariño de la gente

Durante todo el encuentro, cada vez que el rostro del capitán de la Selección Argentina aparecía en las pantallas gigantes del Kyle Field en Texas, el estadio estallaba al grito de "Messi... Messi...".

A pesar de los incesantes cánticos de los fanáticos para verlo en cancha, el cuerpo técnico decidió preservarlo debido a la gran carga de partidos de la temporada y priorizar su recuperación de cara al debut mundialista.

Entrenamiento post-partido bajo una ovación

Una vez finalizado el pitazo final, la Pulga no se retiró al vestuario junto con el resto del plantel. Junto a los demás suplentes y futbolistas que tuvieron pocos minutos, saltó nuevamente al campo para realizar una sesión de pasadas físicas de velocidad y mantenimiento de ritmo.

Ante esto, el público local se quedó en las tribunas para poder ver de cerca al 10, quien en cada pausa de su rutina física aprovechaba para saludar y retribuir el cariño a los hinchas.