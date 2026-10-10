Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de las canchas, esta vez con un divertido mensaje dirigido al equipo de su sobrino y ahijado, Tomás Messi. El capitán del Inter Miami sorprendió a los jugadores de GOAT FC, que se preparan para disputar la Copa Potrero 2026, el torneo de fútbol amateur organizado por Sergio "Kun" Agüero, y les dejó un pedido especial antes de la competencia.

El saludo llegó a través de un video que fue reproducido durante una cena del plantel, integrado por futbolistas seleccionados mediante distintas pruebas. Los jugadores no esperaban recibir unas palabras del astro argentino y reaccionaron con aplausos y una ovación al escuchar su voz.

"Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien. Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo", expresó Messi, entre sonrisas y con un tono distendido.

La grabación rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y tampoco pasó inadvertida para el propio Kun Agüero, quien reaccionó a la publicación con un breve pero contundente comentario: "Ojota".

Detrás de GOAT FC se encuentra Tomás Messi, de 22 años, hijo de Matías Messi y sobrino del campeón del mundo. El joven decidió fundar su propio equipo en Rosario y asumió el doble rol de presidente y capitán, con el objetivo de participar en la nueva edición del certamen.

"Venimos a representar al mejor del mundo. Para nosotros significa mucho", expresó Tomás durante la presentación del conjunto, que tendrá su primera experiencia en la competencia.

El nombre GOAT FC tampoco fue elegido al azar. Hace referencia a la expresión inglesa "Greatest of All Time", utilizada para identificar al mejor de todos los tiempos. Además, el escudo contiene una cabra y la camiseta combina los colores negro y rosa, similares a los que utiliza Inter Miami.

El conjunto tiene sus raíces en el barrio La Bajada de Rosario y estará integrado por futbolistas de esa ciudad. La Copa Potrero se disputará durante noviembre en el predio de Ciudad Universitaria, en Buenos Aires, donde participarán distintos equipos amateurs.

Con el respaldo público de Lionel Messi y la expectativa de su primera participación, GOAT FC buscará hacerse un lugar en el torneo impulsado por Agüero. Mientras tanto, los jugadores ya saben que tendrán a un espectador de lujo siguiendo cada uno de sus partidos.