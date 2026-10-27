Lionel Messi protagonizó un momento especial para los hinchas de Boca Juniors durante la segunda jornada de la Messi Cup, el torneo juvenil que organiza en Miami. El futbolista argentino recibió una camiseta azul y oro personalizada con su apellido y el número 10, y posó junto a Blas Armando Giunta, histórico referente del Xeneize y actual entrenador del equipo Sub-16 que participa en la competencia.

La imagen fue difundida este lunes 26 de octubre por las redes sociales de Boca y rápidamente llamó la atención de los simpatizantes. En la fotografía, Messi aparece sosteniendo la camiseta del club junto a Giunta, en una escena que reunió a dos figuras reconocidas del fútbol argentino.

El encuentro se produjo en la previa del partido entre Boca y la Unió Esportiva Cornellá, institución española de la que Messi es accionista. La presencia del rosarino representó una oportunidad especial para los juveniles del equipo argentino, que pudieron compartir algunos momentos con él durante la jornada.

Además, una vez finalizado el encuentro, los jóvenes futbolistas de Boca pudieron sacarse una fotografía grupal con Messi, quien decidió acompañar el desarrollo del torneo en lugar de asistir a la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Boca avanza con puntaje ideal en la Messi Cup

Más allá de la fotografía que tuvo como protagonistas a Messi y Giunta, el conjunto juvenil de Boca atraviesa un buen comienzo en la competencia internacional.

El equipo Sub-16 debutó el domingo con una victoria por 3-0 frente al Manchester City de Inglaterra. Posteriormente, este lunes consiguió su segundo triunfo consecutivo al imponerse por 3-1 ante la Unió Esportiva Cornellá.

Con estos resultados, Boca alcanzó los seis puntos y aseguró su clasificación a la Copa de Oro, cuando todavía resta disputar una fecha de la fase de grupos. Su próximo rival será Flamengo de Brasil.

La edición 2026 representa la primera participación de Boca en la Messi Cup, certamen que reúne a equipos juveniles de diferentes instituciones internacionales. El año pasado, el título quedó en manos de River Plate, cuyos jugadores también tuvieron la oportunidad de conocer personalmente al rosarino.

En esta oportunidad, además de Boca, otros dos representantes argentinos participan del torneo: River y Newell's Old Boys.

El Millonario comenzó su participación con un empate sin goles ante Chelsea y luego derrotó por 2-0 al Ajax. Por su parte, Newell's consiguió una victoria frente al Arsenal en su debut y tenía previsto enfrentar a Palmeiras en la segunda jornada.

La presencia de Messi y la entrega de la camiseta número 10 se convirtieron en una de las postales más destacadas de la jornada. Mientras tanto, los juveniles xeneizes continúan su participación en Miami con el objetivo de avanzar hasta las instancias decisivas de la competencia.