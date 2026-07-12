Lionel Messi encendió las alarmas durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 luego de aparecer con una herida debajo del ojo derecho. La imagen del capitán argentino con una pequeña pérdida de sangre generó preocupación entre los hinchas.

La lesión ocurrió durante una acción de juego del segundo tiempo, cuando el delantero disputó una pelota y recibió un golpe en la zona del rostro. Como consecuencia del impacto, Messi sufrió un corte en el párpado derecho que comenzó a sangrar.

Messi debió ser asistido tras el golpe.

El cuerpo médico de la Selección Argentina ingresó al campo para asistir al futbolista y controlar la herida. Luego de la atención correspondiente, el capitán volvió al partido y continuó jugando con normalidad.

Messi no solicitó el cambio y permaneció dentro del terreno de juego para seguir siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En principio, el corte no presentó gravedad y requirió únicamente una rápida intervención para detener el sangrado. El delantero pudo continuar participando del encuentro en busca de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

La situación se produjo en un momento clave del partido, con Argentina enfrentando a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.