Lionel Messi aparece entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2026 y su presencia genera nuevamente debate por competir desde la MLS. Sin embargo, su actuación en el Mundial aparece como uno de los principales argumentos para que pueda conquistar el noveno premio de su carrera.

El argentino disputó un Mundial destacado a los 39 años y llevó a la Selección hasta la segunda final consecutiva. En el torneo marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias.

Números y títulos

Durante el período considerado para el premio, Messi disputó 48 partidos, marcó 45 goles y dio 30 asistencias. Solamente Harry Kane registró más contribuciones de gol entre los nominados, aunque necesitó 65 encuentros para conseguir sus 81 participaciones.

En la MLS, Messi fue campeón con Inter Miami en diciembre de 2025 y repitió como MVP de la temporada. Además, fue goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos y líder de asistencias con 23.

El Mundial como argumento central

Aunque la FIFA eligió a Rodri como MVP del Mundial 2026, otros organismos y medios eligieron a Messi como el mejor jugador del torneo. La IFFHS respaldó su elección con datos y destacó el rendimiento del argentino en los ocho partidos disputados.

ESPN, The Athletic y Sky Sports también se inclinaron por Messi como el mejor futbolista del Mundial. Todo esto ocurrió pese a que Argentina no pudo quedarse con el título después de perder la final.

Vigencia y juego limpio

Otro de los argumentos es su vigencia fuera de Europa, donde Messi continuó con un alto nivel competitivo después de elegir jugar en la MLS. También aparece su conducta dentro de la cancha, uno de los aspectos contemplados por France Football bajo el criterio de clase y juego limpio.

Messi recibió además una nueva nominación después de dos años de ausencia y llegó a su 17ª presencia entre los candidatos al premio. Con ocho Balones de Oro, continúa muy por delante de Cristiano Ronaldo, que suma cinco.

Un premio sin favorito indiscutido

Otro punto señalado es que la edición 2026 no presenta un candidato considerado indiscutible. Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland y Ousmane Dembélé aparecen entre los nombres que también competirán por el premio.

Según el análisis, Mbappé tuvo un gran Mundial y fue goleador histórico de las Copas del Mundo, mientras Lamine Yamal ganó LaLiga con Barcelona, aunque no tuvo un Mundial destacado. En ese escenario, Messi aparece nuevamente con argumentos para buscar su noveno Balón de Oro.