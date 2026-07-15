Lionel Messi volvió a ser uno de los protagonistas de la noche en Atlanta. Después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra que depositó a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, el capitán habló sobre la carga emocional que tuvo el partido, elogió al grupo y le dedicó el triunfo a los hinchas.

“La verdad que sí, largamos mucho antes de empezar. En el himno ya empezamos a sentir cosas especiales”, expresó el rosarino al recordar los instantes previos al encuentro.

Messi reconoció que el cruce con Inglaterra siempre tiene un significado especial para los argentinos, aunque dejó en claro que dentro de la cancha el equipo se enfocó únicamente en el aspecto deportivo. “Siempre es un partido de fútbol, pero la gente quería esta alegría. No quería perder contra Inglaterra. Pudimos dejarlos afuera y jugar otra final del mundo. Gracias a Dios lo pudimos conseguir”, afirmó.

El capitán también destacó el espíritu del plantel y la capacidad del grupo para sobreponerse a las dificultades durante el torneo. “Estos chicos, cuando estamos juntos, siempre sacamos de donde no tenemos. Podemos llegar lesionados o golpeados, pero cuando estamos unidos competimos al máximo”, sostuvo.

Además, tuvo unas palabras para su familia, que lo acompañó durante toda la competencia. “Mi familia siempre está. Ellos lo hacen vivir de una manera especial”, comentó.

Antes de cerrar la entrevista, Messi dejó un mensaje para los argentinos que siguieron la semifinal desde distintos puntos del país y que salieron a festejar la clasificación. “Estoy muy feliz por darle otra alegría a la Argentina. Que lo sigan disfrutando, conseguimos lo que queríamos desde el principio: estar en la final. Que disfruten en las calles, en el Obelisco”, concluyó.

La Selección Argentina enfrentará a España el próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.