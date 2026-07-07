Lionel Messi volvió a ser el gran referente de la Selección Argentina dentro y fuera de la cancha. Tras la épica victoria por 3-2 frente a Egipto, que depositó a la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán analizó la remontada y destacó la fortaleza de un plantel que nunca dejó de creer. "Fue muy emocionante darlo vuelta otra vez, volvimos a sufrir muchísimo. Pero esto es el Mundial y todos los partidos se dan de igual manera, todo muy igualado. Muy feliz", expresó Messi.

"Fue un alivio para todos"

Argentina llegó a estar dos goles abajo y parecía despedirse de la Copa del Mundo. Sin embargo, en los últimos minutos encontró una reacción histórica para quedarse con la clasificación.

Para Messi, el triunfo fue una muestra más del espíritu competitivo que caracteriza a este grupo. "Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, no es fácil levantar un 2-0. Este grupo nunca baja los brazos, lo intenta hasta el final", afirmó el capitán.

El delantero también destacó el valor del descuento convertido por Cristian Romero, que cambió el ánimo del equipo cuando restaban pocos minutos para el cierre. "Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, nos quedaba tiempo y lo pudimos dar vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy", señaló.

El apoyo de los hinchas, un motor para seguir

Messi también dedicó unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta y a quienes siguieron el encuentro desde distintos puntos del país. "Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir disfrutando de lo que hacemos. Ojalá sigamos", manifestó.

El capitán fue una de las grandes figuras del partido. Después de fallar un penal en el primer tiempo, asistió a Cristian Romero para el descuento y luego convirtió el gol del empate que inició la remontada argentina.

Un líder que sigue haciendo historia

A sus 39 años, Messi continúa siendo el emblema de una Selección que mantiene intacto el sueño de defender el título mundial.

Su actuación frente a Egipto volvió a reflejar el liderazgo, la personalidad y la vigencia de un futbolista que, lejos de conformarse con todo lo conseguido, sigue siendo decisivo en los momentos más importantes.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en los cuartos de final. Y una vez más, con Messi al frente, la ilusión de todo un país sigue más viva que nunca.