Messi tras la victoria: “Ninguno quería perder contra Inglaterra”

Argentina aseguró su lugar en la definición del Mundial 2026 tras superar a Inglaterra en una semifinal cargada de simbolismo. Lionel Messi, quien brindó las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, no ocultó su satisfacción por el logro obtenido en suelo norteamericano. El capitán afirmó que "gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos" y reconoció que para el grupo "es muy lindo vivirlo otra vez".

La carga emocional del encuentro se sintió desde el comienzo. Messi admitió que durante el himno los jugadores empezaron a "sentir cosas diferentes y especiales" por la relevancia histórica del oponente. Aunque en la previa se mencionara que era "solo un partido de fútbol", el astro confesó que "ninguno quería perderlo" y remarcó la importancia de "dejar afuera" al representativo inglés en esta instancia decisiva.

El camino hacia la cuarta estrella tendrá su último escalón el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York. Allí, Argentina se medirá contra España, un duelo que el atacante del Inter Miami calificó con entusiasmo al decir que "todas las finales del mundo son especiales" y que resulta "muy lindo" el hecho de "poder vivirlo otra vez". Para el líder del equipo "es una locura lo que consiguió este grupo: jugar dos finales seguidas".

La victoria tuvo un sabor especial por el deseo del público. Messi explicó que "la gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra", algo que se replicó dentro del campo en un "día muy lindo para los argentinos" donde la prioridad era "dejarlos afuera a ellos y jugar otra final del mundo". Entre risas, el 10 recordó la canción de cancha que clama "por la última de Leo" y expresó su voluntad de seguir "disfrutando al máximo" del certamen.

El capitán enfatizó su fe en sus compañeros al declarar que sabe "de lo que son capaces", ya que cuando están juntos "compiten al máximo y sacan de donde no tienen". En el plano personal, sintió satisfacción por "llevarle una alegría" a sus familiares en Rosario, quienes acompañan la salud de su padre Jorge. Con la mirada puesta en el cierre del torneo, pidió que la gente "siga disfrutando" y concluyó sobre la definición que "que sea lo que Dios quiera".