Lionel Messi participó del contacto con la prensa luego del triunfo de la Selección Argentina por 3-2 frente a Cabo Verde, resultado que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

En la zona mixta, el capitán argentino se cruzó con la periodista Sofía Martínez y protagonizó un intercambio que rápidamente tomó relevancia en redes sociales. El futbolista lanzó una frase con tono irónico en referencia a versiones que circulan desde hace tiempo: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

El comentario hizo alusión a situaciones previas entre ambos, especialmente a lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando una entrevista entre Messi y la cronista generó amplia repercusión en redes y derivó en especulaciones que se mantuvieron en el tiempo.

Tras el cruce, Martínez continuó con el desarrollo de la entrevista y evitó profundizar en el tema. Luego, en la transmisión televisiva, explicó que se trató de “ruidos que no tienen sentido” y destacó que el jugador buscó cerrar la situación con un gesto distendido.

El episodio volvió a viralizarse en redes sociales, donde usuarios replicaron fragmentos del intercambio ocurrido en el marco del partido disputado en Miami.