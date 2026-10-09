Lionel Messi cerró su etapa con la Selección argentina tras disputar ante Benín su último partido oficial con la Albiceleste, pero su carrera todavía tiene varios capítulos por delante. A los 39 años, el rosarino mantiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028.

El delantero buscará ahora concentrarse en los objetivos de su club, donde ya dejó una huella histórica desde su llegada en 2023. En las próximas semanas, además, tendrá la posibilidad de pelear por nuevos títulos y continuar ampliando sus registros personales.

Inter Miami y una temporada que todavía no terminó

Desde su llegada a Estados Unidos, Messi se convirtió en el máximo goleador de Inter Miami y fue protagonista de los cuatro títulos que consiguió la franquicia.

El objetivo inmediato será conquistar la MLS. A falta de siete fechas para finalizar la fase regular, las Garzas ocupan el tercer lugar de la Conferencia Este y tienen prácticamente asegurada su clasificación a los playoffs.

También está en juego el Supporters’ Shield, aunque el líder Nashville le lleva 14 puntos de ventaja. La otra motivación pasa por conseguir la clasificación a la Concachampions 2027, el único trofeo que Messi todavía no ganó durante su etapa en Estados Unidos.

Si Inter Miami consigue la MLS por segundo año consecutivo, se sumará al grupo de equipos que lograron consagrarse bicampeones del fútbol estadounidense.

Los récords que Messi todavía puede alcanzar

El futuro del argentino también está ligado a varios registros individuales. Uno de los más importantes es el de los 1.000 goles oficiales, una cifra que todavía persigue mientras Cristiano Ronaldo se mantiene por delante.

Según los registros mencionados, Messi suma 932 tantos oficiales y está a 68 de alcanzar esa marca. Los dos años restantes de contrato con Inter Miami mantienen abierta la posibilidad de que pueda acercarse al histórico número.

Otro registro que tiene al alcance es el de máximo goleador de tiro libre. Con 76 tantos, está a dos de igualar los 78 que consiguió el brasileño Marcelinho Carioca.

En la actual MLS, además, Messi lidera la tabla de goleadores con 21 tantos y aparece como uno de los principales candidatos al Botín de Oro.

El Balón de Oro, otro objetivo en el horizonte

El rosarino también aparece entre los candidatos al Balón de Oro, que será entregado el 26 de octubre en Londres. Su actuación en el Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias, lo mantiene en la discusión por el máximo premio individual.

Si finalmente resulta elegido, Messi conseguiría el noveno Balón de Oro de su carrera.

Además, podría hacer historia nuevamente en la MLS. Si recibe el premio MVP de la temporada 2026, se convertiría en el primer futbolista en ganar esa distinción durante tres años consecutivos.

Cuándo vuelve a jugar Messi

Después de su despedida de la Selección argentina, Messi regresará a la actividad con Inter Miami este sábado 10 de octubre.

Las Garzas recibirán a D.C. United desde las 20:30, en un partido correspondiente a la MLS. Allí comenzará una nueva etapa para el capitán argentino, esta vez sin los compromisos del seleccionado pero con varios desafíos todavía por delante.