La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También pondrá en juego la Bota de Oro, el premio que recibe el máximo goleador del torneo, una carrera que hoy tiene como líder a Kylian Mbappé.

El delantero francés cerró su participación con un doblete en el triunfo sobre Inglaterra por el tercer puesto y alcanzó los 10 goles en la competencia. Detrás aparece Lionel Messi, con ocho tantos, quien todavía tiene una última oportunidad para quedarse con el reconocimiento individual.

Sin embargo, el capitán argentino no depende únicamente de convertir. Además de los goles, el reglamento contempla criterios de desempate que hoy favorecen al atacante francés.

Así está tabla en el Mundial 2026

Así está la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026.

La combinación que necesita Messi

Para asegurarse la Bota de Oro sin depender de otros factores, Messi deberá marcar un hat-trick frente a España y llegar a los 11 goles, superando a Mbappé.

También existe otra posibilidad: convertir dos tantos y aportar al menos una asistencia. De esa manera igualaría los 10 goles del francés, pero lo superaría en asistencias y se quedaría con el premio.

Si únicamente anota un doblete, ambos terminarían con 10 goles y la misma cantidad de asistencias, ya que Mbappé cerró el torneo con cuatro pases de gol.

En ese escenario entraría en juego el siguiente criterio de desempate: la cantidad de minutos disputados. Allí el delantero francés tiene ventaja, por lo que Messi perdería la definición.

Además de la pelea por la Bota de Oro, ambos protagonizan otra carrera histórica: la de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro

Marcar tres goles en la final ante España.

O convertir dos goles y dar al menos una asistencia.

Los jugadores con más goles en un Mundial