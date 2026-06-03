El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será un certamen especial, no solo porque la Selección Argentina defenderá el título, sino porque posiblemente sea el último que dispute Lionel Messi. El astro de la Albiceleste, que cumplirá 39 años durante la competencia, se prepara para su sexta Copa del Mundo, una instancia donde tendrá la oportunidad de agigantar aún más su leyenda personal superando varios registros históricos.

Presencia récord en Mundiales

Con su llegada a Norteamérica, Messi alcanzará las seis participaciones en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista que más veces estuvo presente en la cita máxima. Este récord lo compartirá con Cristiano Ronaldo (41 años) y Guillermo Ochoa (40), superando así a figuras ilustres como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Rafael Márquez, quienes se quedaron en cinco.

La lucha por el trono de goleador

En el plano individual, el rosarino buscará convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Actualmente, la marca pertenece al alemán Miroslav Klose con 16 tantos, seguido por Ronaldo (15) y Gerd Müller (14). Messi se ubica cuarto con 13 goles, igualado con el francés Just Fontaine. Si bien Kylian Mbappé (13 goles) representa una amenaza directa por su edad, el argentino tiene en sus pies la posibilidad de escalar hasta la cima de la tabla histórica.

Asistencias y finales

Otro objetivo al alcance de la mano es el de máximo asistidor del certamen. Con ocho pases gol en su historial, Messi se encuentra a solo dos unidades de alcanzar a Pelé, quien llegó a contabilizar diez. Asimismo, en caso de que Argentina logre clasificar a una nueva final, el capitán se sumará al selecto grupo de jugadores con tres definiciones disputadas, igualando a leyendas como Pelé, Cafú, Ronaldo y Matthäus.

Un registro de longevidad y minutos

Messi ya es dueño del récord de encuentros disputados en Mundiales, con un total de 26 partidos. Gracias al nuevo formato del torneo, que permite disputar hasta ocho encuentros, el argentino podrá estirar esta diferencia de forma abismal sobre sus perseguidores. Además, reforzará su marca de minutos en cancha, que actualmente es de 2300, consolidándose como una figura absoluta en los libros de historia del fútbol mundial.