A los 39 años, Lionel Messi continúa escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. En lo que probablemente sea su última Copa del Mundo, el capitán de la Selección argentina no solo sigue siendo determinante dentro de la cancha, sino que también continúa pulverizando récords en el Mundial 2026.

El rosarino tuvo un arranque soñado en el torneo. Firmó un hat-trick frente a Argelia, marcó un doblete ante Austria y volvió a convertir contra Jordania con un brillante tiro libre tras ingresar desde el banco. Esa producción lo llevó a alcanzar los 19 goles mundialistas, una cifra inédita que lo consolida como el máximo goleador en la historia de la competencia.

Con esa marca dejó atrás definitivamente al alemán Miroslav Klose, autor de 16 tantos, mientras que Ronaldo (15) y Gerd Müller (14) completan el podio histórico. Entre los jugadores en actividad, el francés Kylian Mbappé aparece como el principal perseguidor con 14 conquistas.

Messi también estableció otro registro sin precedentes: llegó a siete partidos consecutivos anotando en Mundiales. La racha comenzó en los octavos de final de Qatar 2022 frente a Australia y continuó contra Países Bajos, Croacia y Francia. En esta edición prolongó la serie ante Argelia, Austria y Jordania.

Además, el capitán argentino se convirtió en el futbolista con más participaciones en la historia de los Mundiales al disputar su sexta Copa del Mundo, registro que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, aunque el arquero mexicano no sumó minutos en todas sus participaciones.

Otra marca que ya quedó en manos del rosarino es la de mayor cantidad de victorias en Mundiales. Tras el triunfo sobre Austria llegó a 19 partidos ganados, superando los 17 que había conseguido Klose con Alemania.

En cuanto a presencia, también lidera el ranking histórico con 29 partidos disputados y acumula 2.519 minutos en cancha, ambos récords que todavía puede ampliar si Argentina sigue avanzando en el certamen.

Sin embargo, los desafíos aún no terminaron. Messi suma ocho asistencias en Copas del Mundo y está a solo dos de igualar a Pelé como el máximo asistidor histórico del torneo.

Además, si la Selección alcanza nuevamente la final, el rosarino disputará su tercera definición mundialista, igualando una marca que hoy comparten leyendas como Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

Con cada partido, Messi sigue agrandando un legado que ya es único y que continúa sumando capítulos inolvidables para la historia del fútbol mundial.