Lionel Messi fue una de las grandes figuras de la victoria de Argentina sobre Austria y, una vez finalizado el encuentro, destacó la importancia de haber conseguido la clasificación anticipada a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El capitán de la Albiceleste reconoció que el partido fue mucho más exigente de lo que reflejó el resultado y aseguró que el equipo logró superar una prueba complicada ante un rival que impuso una gran intensidad durante gran parte del encuentro. "Felicidad por el triunfo. Fue un triunfo muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad y que no podíamos bajar lo mínimo porque ellos eran muy intensos", expresó Messi.

El rosarino también remarcó el valor de haber sumado seis puntos en las dos primeras fechas del Grupo J. "Feliz por el resultado y por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de a seis para tener una semana más tranquila", sostuvo.

"Nadie regala nada en este Mundial"

Durante su análisis, el capitán argentino destacó la paridad que se viene observando en la Copa del Mundo y aseguró que ningún encuentro resulta sencillo. "Son todos partidos muy igualados. Nadie regala nada. Por momentos nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queríamos. Era un partido muy trabado, muy intenso y donde se hacía difícil jugar", explicó.

A pesar de las dificultades, Messi consideró que Argentina mostró personalidad para imponerse y alcanzar el objetivo principal. "Siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos porque somos Argentina. Sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha. Creo que hoy Argentina lo hizo", afirmó.

El disfrute de seguir compitiendo

Consultado sobre el momento especial que atraviesa en la etapa final de su carrera, Messi aseguró que sigue viviendo cada partido con la misma pasión de siempre. "Lo vivo especial, como siempre lo viví. Disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha", señaló.

Además, destacó el vínculo que existe dentro del plantel campeón del mundo. "Todo este grupo disfruta de estar junto, de competir y de entrenar día a día. También disfrutamos de ver a la gente así y de poder darle alegrías", comentó.

El penal fallado y la reacción del equipo

Messi también se refirió al penal que desperdició durante el encuentro y reconoció que fue uno de los momentos más difíciles de la noche. "Hubo un momento donde sufrí mucho por el penal porque erré y lo pateé muy mal. Por suerte pudimos revertir toda esa situación y sacar la ventaja", confesó.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en Jordania, su próximo rival en el cierre del Grupo J. Mientras tanto, Messi mantiene la misma receta que llevó a la Selección a lo más alto del mundo: "Es largo, es difícil y hay que ir pasito a pasito".