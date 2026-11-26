Carlos Tevez oficializó este jueves la presencia de Lionel Messi en su partido despedida, que se disputará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera. A través de un comunicado difundido en los canales oficiales del evento, la organización confirmó que el ex capitán de la Selección Argentina será la principal atracción de la noche en el estadio Alberto J. Armando: “Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”.

El anuncio formal ratifica el adelanto que el propio Tevez había hecho semanas atrás durante una charla con su ex compañero en el Manchester United, el defensor inglés Rio Ferdinand —quien también dirá presente en Brandsen 805—. De esta manera, el astro rosarino volverá a pisar el césped de la cancha de Boca Juniors, escenario en el que ya había participado en 2024 durante el encuentro homenaje a Juan Román Riquelme.

En el texto oficial, los organizadores repasaron la trayectoria del futbolista del Inter Miami y el vínculo deportivo que lo une con el ídolo xeneize:

“Es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo.”

“Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”

El evento, que marcará la despedida definitiva de Tevez en el estadio donde debutó en 2001 y brilló en tres etapas, reunirá a figuras históricas del club de la Ribera y estrellas internacionales que acompañaron su paso por el fútbol europeo y la Selección:

Invitados confirmados y anunciados: además de Lionel Messi y Rio Ferdinand, ya fueron confirmados nombres como Sergio “Kun” Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon y Leandro Paredes, junto con la participación adelantada por el propio Apache de Juan Román Riquelme.

Formato y transmisión: la propuesta plantea un cruce entre glorias de Boca y un combinado de amigos y ex compañeros de Tevez en el exterior y el seleccionado nacional, con transmisión televisiva confirmada de ESPN.