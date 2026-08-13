Lionel Messi volvió a jugar después de la muerte de su papá, Jorge Messi, pero su regreso no alcanzó para cambiar la historia de Inter Miami. El equipo estadounidense perdió 3-2 ante León de México en su estadio y quedó eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup.

El capitán llegó a Estados Unidos durante la mañana de este miércoles, luego de viajar a la Argentina para despedir a su padre, quien murió el sábado a los 68 años después de atravesar una enfermedad durante los últimos meses.

Messi comenzó el partido desde el banco de suplentes y entró en el segundo tiempo, en medio de una gran ovación de los hinchas. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de las Garzas.

En Inter Miami, los goles fueron convertidos por Daniel Pinter y Yannick Bright, mientras que para León marcaron Daniel Arcila, en dos oportunidades, y Juan Pablo Domínguez Chonteco.

El argentino Rodrigo De Paul fue titular y llevó la cinta de capitán del conjunto local.

La derrota que dejó afuera a Inter Miami

Inter Miami había comenzado la Leagues Cup con una victoria contundente por 4-2 ante Atlético San Luis. En ese encuentro, Messi había sido una de las figuras, con dos goles y una asistencia.

Sin embargo, el último sábado las Garzas cayeron 2-1 frente a Monterrey sin su máxima figura. Ese mismo día, Messi recibió la noticia de la muerte de su papá en Rosario y dejó la concentración para viajar a la Argentina.

El regreso del capitán llegó apenas unos días después, pero esta vez el resultado volvió a ser adverso.

La derrota ante León, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, significó la eliminación de Inter Miami y sepultó las posibilidades del equipo conducido por Guillermo Hoyos de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup.