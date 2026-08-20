Lionel Messi volvió al gol con Inter Miami y protagonizó un festejo cargado de emoción en el empate 2-2 ante Philadelphia Union, por una nueva jornada de la MLS. El argentino marcó el 2-1 parcial para el conjunto de Florida con una jugada característica de su repertorio.

Apenas convirtió, sus compañeros se acercaron para abrazarlo y celebrar junto al capitán. Después de ese momento, Messi levantó la mirada y señaló hacia el cielo, un gesto que habitualmente dedica a su abuela Celia y que esta vez tuvo como destinatario a su padre, Jorge Messi, quien murió recientemente.

El encuentro tuvo un significado especial para el futbolista argentino, ya que fue apenas su segundo partido desde la muerte de su papá. Luego de conocerse la noticia, Messi viajó junto a su familia a Rosario. Ese mismo día regresó a Estados Unidos para disputar el segundo tiempo de la derrota ante León.

Después, completó los 90 minutos en la caída 4-1 frente a Nashville, partido en el que además falló un penal. Ante esta situación, Casemiro destacó públicamente el compromiso que Messi mantiene con sus compañeros y con Inter Miami pese al difícil momento personal que atraviesa.

En el duelo ante Philadelphia Union, el capitán argentino volvió a encontrarse con el gol y fue una de las figuras de Inter Miami. Sin embargo, el equipo no pudo quedarse con la victoria y terminó empatando 2-2.

El tanto significó además un momento especial para Messi, que después de abrazarse con sus compañeros miró al cielo y realizó su tradicional celebración. El gesto volvió a mostrar el costado más personal del futbolista en medio de una etapa marcada por la pérdida de su padre.