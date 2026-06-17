El Mundial 2026 ya tiene un duelo que trasciende los resultados y promete sostener la atención hasta el final del torneo: la pelea entre Lionel Messi y Kylian Mbappé por la Bota de Oro y el récord de máximo goleador histórico en Copas del Mundo.

Ambos futbolistas comenzaron la competencia con actuaciones determinantes. Messi, a punto de cumplir 39 años, brilló en el debut ante Argelia con su primer triplete en Mundiales y alcanzó los 16 goles, igualando la marca histórica del alemán Miroslav Klose. De esta manera, el capitán argentino volvió a posicionarse en la cima de la tabla histórica.

Sin embargo, la respuesta de Mbappé no tardó en llegar. El delantero francés había convertido un doblete frente a Senegal y alcanzado los 14 goles en apenas 15 partidos mundialistas, consolidando un promedio goleador impactante que lo mantiene como una amenaza directa para el récord.

La tabla histórica refleja la magnitud de la disputa: Klose y Messi lideran con 16 tantos, seguidos por Ronaldo con 15, mientras que Mbappé ya comparte el tercer escalón con 14 goles junto a Gerd Müller. Más atrás aparecen otras leyendas como Just Fontaine y Pelé.

El dato que más sorprende es el promedio de gol. Mbappé registra 0,93 goles por partido, muy por encima de Messi, que promedia 0,59, y acercándose a cifras históricas como las de Müller (1,08) y Fontaine (2,17). Esa eficacia lo posiciona como el gran candidato a quedarse con el récord en el futuro cercano.

El recorrido de Messi en los Mundiales es una historia de perseverancia y evolución. Debutó en Alemania 2006 y disputó seis Copas del Mundo, con momentos destacados como el subcampeonato en 2014 y la consagración en Qatar 2022, donde marcó siete goles. En la actual edición ya suma tres tantos en un solo partido, reafirmando su vigencia.

Por su parte, Mbappé irrumpió en Rusia 2018 y desde entonces no dejó de crecer. Fue campeón en su primer Mundial, subcampeón en Qatar 2022 con ocho goles y ahora, en 2026, continúa ampliando su marca con apenas 27 años, lo que le da un amplio margen para seguir rompiendo récords.

A nivel selecciones, ambos también muestran números de elite. Messi acumula 200 partidos y 120 goles con la camiseta argentina, mientras que Mbappé registra 99 encuentros y 58 tantos con Francia. Los dos son capitanes y líderes indiscutidos de sus equipos.

Con ese escenario, la carrera por la Bota de Oro y el récord histórico de goles en Mundiales quedó planteada como uno de los grandes atractivos del torneo. La experiencia y vigencia de Messi frente a la potencia y proyección de Mbappé configuran un duelo generacional que puede redefinir la historia del fútbol en los próximos partidos.