Messi vs Salah, el choque entre dos leyendas que paraliza al Mundial

Hay partidos que trascienden el resultado y se convierten en acontecimientos globales. El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 reúne todos los ingredientes para ser uno de ellos, principalmente por un enfrentamiento que el fútbol esperaba desde hace años: Lionel Messi frente a Mohamed Salah. Ambos lideran a sus selecciones y son los máximos referentes de una generación que marcó una época.

Será la primera vez que Messi y Salah se enfrenten con las camisetas de sus países. Aunque coincidieron como rivales en competiciones europeas a nivel de clubes, nunca habían tenido un cara a cara internacional, lo que convierte este encuentro en un hecho inédito y de enorme expectativa.

Del lado argentino, Messi llega como el gran emblema del campeón del mundo y atraviesa otro torneo sobresaliente. Su capacidad para decidir partidos, asistir y aparecer en los momentos clave vuelve a colocarlo entre los máximos protagonistas del Mundial. Además, afronta lo que podría ser una de sus últimas grandes funciones con la camiseta albiceleste.

Enfrente estará Salah, considerado el mejor futbolista de la historia de Egipto. El delantero ha guiado a los Faraones hasta una clasificación histórica a las fases decisivas del Mundial y llega con la misión de seguir haciendo historia para su país. Más allá de algunos problemas físicos durante el torneo, continúa siendo el líder futbolístico y emocional del seleccionado africano.

Más que un duelo de goleadores, el partido enfrentará dos estilos. Messi representa la creatividad, la pausa y la capacidad para encontrar espacios imposibles. Salah, en cambio, combina velocidad, potencia y una notable facilidad para atacar los espacios abiertos. Ambos son determinantes, aunque de maneras diferentes.

Con un boleto a los cuartos de final en juego, el encuentro tendrá un atractivo adicional: puede convertirse en una de las últimas grandes batallas entre dos futbolistas que dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial. Más allá del resultado, el choque entre Messi y Salah ya ocupa un lugar privilegiado entre los grandes duelos que ofrece esta Copa del Mundo.