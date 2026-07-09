Lionel Messi volverá a tener este sábado un capítulo especial en su extraordinaria historia con la Selección argentina. El capitán enfrentará por tercera vez a Suiza, un rival que ya quedó marcado en su carrera por dos actuaciones decisivas: el primer hat-trick con la camiseta albiceleste y la asistencia que abrió el camino hacia los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

El duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 llega con un dato que alimenta la ilusión argentina. Cada vez que Messi jugó ante los suizos, fue determinante para el triunfo del equipo nacional.

El primer hat-trick con la Selección

El primer antecedente se remonta al 29 de febrero de 2012, cuando Argentina venció 3-1 a Suiza en un amistoso disputado en Berna. Aquella noche fue inolvidable para el rosarino, ya que convirtió los tres goles del equipo dirigido por Alejandro Sabella y firmó su primer hat-trick con la camiseta de la Selección.

Messi abrió el marcador con un potente remate cruzado. Luego del empate parcial de Xherdan Shaqiri, apareció nuevamente en el tramo final del partido para marcar el segundo tras eludir al arquero Diego Benaglio y selló la victoria con un penal en tiempo de descuento.

La asistencia que valió una clasificación

Dos años más tarde, Suiza volvió a cruzarse en el camino argentino, aunque esta vez en una instancia decisiva. Fue el 1 de julio de 2014, por los octavos de final del Mundial de Brasil. Después de 117 minutos de máxima tensión y con el partido igualado sin goles, Messi tomó la pelota, aceleró por el centro y dejó atrás a varios rivales antes de asistir a Ángel Di María.

El "Fideo" definió de primera para marcar el 1-0 que clasificó a la Selección a los cuartos de final y dejó una de las jugadas más recordadas de aquella Copa del Mundo.

Un nuevo desafío en Kansas

Ahora, doce años después de aquel inolvidable pase a Di María, Messi volverá a enfrentar a Suiza, esta vez por los cuartos de final del Mundial 2026. El rosarino llega como goleador del torneo, con ocho tantos en cinco partidos, y buscará conducir nuevamente a la Selección hacia las semifinales. Del otro lado estará un rival que ya supo exigir al máximo a Argentina y que intentará escribir una historia diferente.

Para la Albiceleste, sin embargo, los antecedentes invitan a la ilusión: cada vez que Messi enfrentó a Suiza, dejó una actuación que terminó siendo decisiva para el destino del equipo.