Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial, en un duelo que puede empezar a definir el liderazgo de la zona. Ambos equipos llegan con 3 puntos tras ganar en el debut y comparten la cima del grupo, lo que eleva la importancia del encuentro en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

El partido se disputará en el AT&T Stadium (Arlington), con capacidad para más de 70.000 espectadores, en un marco que promete estadio completo y fuerte presencia de ambas parcialidades. El inicio está previsto para las 14.00 (hora argentina) y contará con transmisión en TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y D Sports.

El árbitro será el egipcio Amin Omar, designado para uno de los encuentros más relevantes de la jornada en la fase de grupos. En cuanto a los jueces de línea, serán de la misma nacionalidad que el referí principal.

Argentina llega con Messi en estado histórico

El equipo de Lionel Scaloni viene de un debut sólido con victoria 3 a 0 ante Argelia. Lionel Messi fue la gran figura al convertir un hat trick que lo llevó a igualar al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales con 16 tantos.

En cuanto a la formación, Argentina mantiene una sola modificación respecto del estreno: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. Además, el cuerpo técnico confirmó que todos los jugadores que arrastraban molestias físicas ya están disponibles para este partido.

El probable once argentino sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

En cuanto a la formación, Almada, futbolista del Atlético de Madrid, y Lautaro Martínez, delantero del Inter, estuvieron en duda debido a su bajo rendimiento contra el equipo africano. En su lugar podrían ingresar Julián Álvarez y Nicolás González, pero sería decisión técnica y no por motivos de lesión.

Austria también llega invicta

Austria debutó con triunfo 3 a 1 ante Jordania, resultado que le permitió llegar a este cruce en igualdad de condiciones con Argentina en la tabla del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick mantiene su identidad de presión alta e intensidad constante.

La principal novedad del conjunto europeo está en la defensa: Stefan Posch jugará con máscara protectora tras haber sufrido una fractura de mandíbula en el partido ante Jordania, lesión que lo obligó a adaptarse físicamente, aunque seguirá siendo titular.

El probable equipo austríaco sería con Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Philipp Lienhart; Marcel Sabitzer y Konrad Laimer; Christoph Baumgartner, Romano Schmid y Marko Arnautovic.

Un partido que puede marcar el rumbo del grupo

Con ambos equipos en lo más alto del Grupo J y con puntaje ideal, el duelo en Dallas aparece como una oportunidad directa para encaminar la clasificación. El ganador quedará en una posición muy favorable de cara a la última fecha de la fase de grupos, en una zona que empieza a perfilarse como una de las más disputadas del torneo.