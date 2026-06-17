Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a inscribir sus nombres en la historia grande del fútbol mundial al alcanzar un registro inédito: seis participaciones en Copas del Mundo de la FIFA. El argentino lo logró con su titularidad y hat-trick ante Argelia, mientras que el portugués hizo lo propio al sumar minutos frente a República Democrática del Congo, consolidando una marca que los coloca en un nivel único dentro del deporte.

Con este hito, ambos capitanes no solo confirman su vigencia en la élite pese al paso del tiempo, sino que extienden una rivalidad que marcó a toda una generación. En el caso de Messi, además, el récord llega en una jornada histórica donde también alcanzó los 16 goles en Mundiales, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador del certamen.

El argentino ya había superado marcas históricas como las cinco participaciones de Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez y otros referentes, pero ahora se sube a un escalón todavía más alto. Cristiano Ronaldo, por su parte, también ingresó en ese selecto grupo que disputó seis ediciones mundialistas, confirmando su longevidad competitiva.

El registro también incluye a Guillermo Ochoa, quien integra la nómina histórica por sus convocatorias, aunque con la salvedad de no haber tenido minutos en sus primeras participaciones mundialistas.

Messi, además, continúa ampliando su leyenda como el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 27 presencias, superando a figuras como Lothar Matthäus y Miroslav Klose. A esto se suma su impacto goleador, su liderazgo y su influencia decisiva en cada torneo que disputó.

A esta altura, cada presentación de ambos futbolistas no solo es un partido más, sino un capítulo adicional en una historia que ya trascendió generaciones. Messi y Cristiano no solo compiten entre sí: comparten ahora un récord que los inmortaliza juntos en la cima del fútbol mundial.