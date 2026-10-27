Messi y Di María, lejos del fútbol: el nuevo negocio millonario que los une

Lionel Messi y Ángel Di María vuelven a unir sus caminos fuera del campo de juego a través de un ambicioso emprendimiento que promete transformar la región. Las familias de los astros argentinos impulsan dos importantes desarrollos inmobiliarios en Rosario y sus inmediaciones. La comercialización de estas propiedades quedará a cargo de la firma Di María Negocios Inmobiliarios, empresa ligada a Vanesa, hermana del actual jugador de Rosario Central.

Uno de los principales atractivos es el complejo residencial Punta Mediterráneo, que estará emplazado sobre la barranca de la ciudad, exactamente en la calle Guayaquil al 200. Las viviendas contarán con postales panorámicas privilegiadas del río Paraná, abarcando la mirada entre el puente Rosario-Victoria y el sector de Puerto Norte. La construcción de esta obra estará en manos de las firmas Edeca y Depaoli & Trosce, estimando su fecha de finalización para el año 2028.

El edificio albergará unidades de uno, dos y tres dormitorios, con dimensiones variables que van desde los 55 metros cuadrados hasta los 430 metros cuadrados. La idea apunta a captar tanto a clientes particulares como a inversores del sector. En diálogo con TN, Fernando Varano, integrante de Di María Negocios Inmobiliarios, remarcó: "destacó las características del proyecto y el potencial de crecimiento que presenta ese sector de la ciudad".

A la par de esta edificación costera, los allegados al capitán albiceleste apuestan por Estación Leones, un desarrollo urbanístico de 52 hectáreas ubicado en la cercana localidad de Alvear. Dicho plan incluirá sectores residenciales, comercios e infraestructuras deportivas, destinando 10 hectáreas al club Leones. El punto central será un estadio multifunción pensado para 15000 espectadores, cuya ejecución correrá por cuenta de JC Basileuo y su venta también la manejará la agencia de los Di María.