Inter Miami afrontará un partido decisivo en su camino por los playoffs de la MLS 2026. El equipo que tiene a Lionel Messi como principal figura visitará este viernes a Columbus Crew, desde las 22 de Argentina, con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia.

El encuentro se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field, por el segundo partido de la Primera Ronda de la Conferencia Este. Las Garzas llegan golpeadas después de perder 3-0 en el primer cruce disputado en Florida.

La obligación de ganar en Ohio

Columbus Crew consiguió una victoria contundente en el primer partido de la serie, con un doblete de Gonzalo Tapia y otro tanto de Taha Habroune. El resultado dejó al equipo de Messi sin margen para otro traspié si quiere continuar en la búsqueda del bicampeonato.

En los playoffs de la MLS no se utiliza la diferencia de gol para definir las series de esta instancia. Por eso, Inter Miami necesita ganar para igualar el cruce y forzar un tercer encuentro, que se disputaría en su estadio por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.

Las posibles formaciones

El equipo de Cristian González podría salir a la cancha con Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael y Gonzalo Luján; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. La formación está sujeta a confirmación.

Por el lado de Columbus, el probable once sería con Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki y Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Taha Habroune y Santiago Rodríguez; Gonzalo Tapia y Brais Méndez.

El partido comenzará a las 22 y será transmitido por Apple TV, con el arbitraje de Drew Fischer. Para Inter Miami, el desafío será conseguir un triunfo que le permita estirar la serie y mantener la ilusión de defender el título.