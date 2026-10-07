Lionel Messi vivió este martes una noche histórica en el Monumental al disputar su último partido con la Selección Argentina. La goleada 3-0 ante Benín estuvo acompañada por distintos homenajes, artistas invitados y un espectáculo de drones preparado para el cierre de la jornada.

Sin embargo, el espectáculo no tuvo la recepción esperada. Cuando los drones comenzaron a formar figuras en el cielo, apareció el logo de Sancor Seguros, empresa que auspiciaba el homenaje al capitán argentino.

La aparición de la marca generó malestar entre parte del público presente, que respondió con silbidos y cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Las redes sociales se llenaron de memes

La escena rápidamente trascendió el estadio y se convirtió en uno de los principales temas de conversación en redes sociales.

Gentileza X.

Los usuarios compartieron imágenes y videos para cuestionar que una publicidad apareciera durante un momento que estaba pensado como homenaje a Messi. Frases irónicas y memes circularon durante la madrugada y continuaron durante este miércoles.

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La reacción estuvo vinculada especialmente con el contraste entre la expectativa de los hinchas, que esperaban un reconocimiento al capitán después de su último partido con la Selección, y la aparición inicial del logo comercial.

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Una despedida cargada de emociones

El episodio de los drones fue apenas uno de los momentos de una jornada que estuvo marcada por la emoción. Messi se despidió de la Selección Argentina después de más de dos décadas y lo hizo con un gol en el triunfo ante Benín.

Luego del partido, el capitán habló ante los hinchas en el Monumental y recibió el reconocimiento del público. Más tarde abandonó el estadio pasada la medianoche junto a su familia, después de saludar a familiares, dirigentes y algunos fanáticos.

El show de drones, que debía formar parte de ese homenaje, terminó teniendo un protagonismo inesperado: los silbidos y los memes convirtieron la aparición de Sancor Seguros en uno de los momentos más comentados de la despedida de Messi.