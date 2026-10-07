La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un momento que rápidamente trascendió las fronteras del país. Durante la previa del amistoso ante Benín, en el Monumental, volvió a exhibirse una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, la misma que había aparecido durante el Mundial 2026 tras el triunfo ante Inglaterra.

La bandera estuvo presente durante el himno nacional y fue llevada al campo de juego por Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, quien participó de la ceremonia previa al encuentro. También fue exhibida por integrantes de la delegación argentina.

El episodio generó repercusión en Inglaterra, particularmente en el diario The Sun, que cuestionó nuevamente la utilización de una competencia deportiva para realizar una manifestación vinculada con el reclamo argentino por las islas.

El antecedente que recordó la prensa inglesa

El medio británico puso el foco en la posibilidad de que la Selección Argentina pueda recibir una nueva sanción de FIFA, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de una nueva medida disciplinaria.

La referencia está relacionada con lo ocurrido durante el Mundial 2026, cuando una bandera con el mismo mensaje fue exhibida después de la victoria argentina frente a Inglaterra en la semifinal.

Por ese episodio, FIFA sancionó a la AFA por considerar que se utilizó un evento deportivo para realizar una manifestación ajena a la competencia. Según la información difundida por la propia AFA, aquella sanción incluyó una multa de US$10.000 por la exhibición de la bandera y otros US$20.000 por el comportamiento del público.

Un mensaje que apareció durante la despedida de Messi

La presencia de la bandera se produjo en una jornada cargada de emoción por el último partido de Messi con la Selección. El capitán argentino fue homenajeado ante más de 85.000 personas en el Monumental y cerró su etapa internacional con un gol en el triunfo 3-0 ante Benín.

Durante el himno, Messi y Lionel Scaloni se mostraron visiblemente emocionados. Santana, veterano de Malvinas, participó de la interpretación mientras la bandera permanecía visible frente a los jugadores.

El episodio volvió a instalar el reclamo por la soberanía de las islas en el centro de la escena futbolística y reavivó la repercusión internacional que ya había generado durante el Mundial.