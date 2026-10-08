Messi y la pelea con Chiqui Tapia que explotó tras su despedida de la Selección

Lionel Messi y Claudio Chiqui Tapia quedaron en el centro de un fuerte conflicto tras el evento del adiós del capitán en la Selección Argentina. La noche pactada para el homenaje terminó envuelta en reclamos y cruces por fallos en la organización. La elección de Benín como rival y la exposición comercial con drones marcaron los primeros contrapuntos de la jornada.

El cruce político mayor entre Lionel Messi y Claudio Chiqui Tapia escaló por el acercamiento del futbolista hacia la dirigencia de River Plate. Minutos antes del cruce deportivo el delantero acudió a la oficina institucional conducida por Stefano Di Carlo. En ese encuentro privado el jugador aceptó el carnet de socio honorario y la camiseta oficial del club de Núñez sin la presencia de autoridades de la asociación.

La reacción en los pasillos dirigentes no tardó en hacerse sentir tras la imagen difundida en redes sociales. El periodista Flavio Azzaro analizó el tema y afirmó "Lo de Messi hoy, yendo a la oficina de presidencia de Di Carlo, que no es que Messi aceptó una camiseta de River en el medio de una cancha que hubiese sido obviamente normal porque se está jugando en la cancha de River… sino que fue a la oficina del presidente de River, agarró la camiseta, agarró el carnet honorario, solo estaba presente el presidente de River, no estaba toda la comisión directiva…".

La postura del capitán frente al conflicto de los directivos marcó una distancia clara con la conducción del torneo. Azzaro remarcó "Messi hizo esto por respeto a, por supuesto, el club que le da el estadio a la Selección. Porque el estadio es de River, y Messi lo siente como propio porque Messi es de la Selección y la Selección juega ahí. Pero esto en términos políticos, para Tapia es algo que le cae como el culo…".

El comunicador expresó que la máxima figura no busca intervenir en disputas políticas. En ese sentido destacó "Para mí no es que Messi con esto demuestra que está en contra de Tapia… no, no… Messi con esto para mí lo que quiere demostrar es ‘yo no entro en esa eh… yo no entro en esa disputa de Tapia, Di Carlo… no me metan a mí en el medio’".

Para finalizar la lectura del caso dejó en evidencia el desgaste del futbolista frente a las fotos institucionales. Azzaro concluyó "Ya bastante Messi se expuso durante muchos años sacándose la fotito con Tapia. ‘Ya está, ahora yo soy un tipo que se está retirando y me saco la foto con Di Carlo que hoy es el que está en la vereda de Tapia. Recibo la camiseta. Con esto a mí no me rompan las pelotas… es un problema de Tapia y de un presidente del fútbol argentino’".