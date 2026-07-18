La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También ofrecerá una imagen cargada de simbolismo: Lionel Messi, el futbolista más determinante de las últimas dos décadas, frente a Lamine Yamal, el joven español llamado a liderar la próxima generación.

El cruce enfrenta a dos jugadores que comparten un mismo origen futbolístico. Ambos surgieron de La Masía, la histórica cantera del Barcelona, aunque con casi dos décadas de diferencia. Mientras Messi construyó allí una carrera que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Yamal comienza a escribir su propia historia con apenas 19 años.

La comparación entre ambos se instaló desde que el español irrumpió en la élite. Su desparpajo, capacidad para desequilibrar y personalidad despertaron inevitablemente los recuerdos del debut de Messi en el conjunto catalán.

Dos presentes muy diferentes

El contraste también aparece en el momento que atraviesa cada uno. A sus 39 años, Messi disputará una nueva final mundialista con la posibilidad de conquistar su segundo título consecutivo y seguir ampliando un legado difícil de igualar.

Además, llega como una de las grandes figuras del torneo. En siete partidos acumula ocho goles y cuatro asistencias, con una influencia decisiva en el juego de la Selección Argentina y actuaciones que lo posicionan otra vez entre los mejores futbolistas del certamen.

Del otro lado estará Yamal, quien afrontará su primera final de una Copa del Mundo. El atacante español llegó al torneo tras superar molestias musculares que condicionaron el cierre de su temporada, aunque igualmente logró consolidarse como una pieza importante del equipo de Luis de la Fuente.

Una final que también puede definir el Balón de Oro

La actuación de Messi en este Mundial también alimentó su candidatura al próximo Balón de Oro. El capitán argentino lidera las proyecciones para quedarse con el prestigioso premio gracias a un año en el que volvió a marcar diferencias tanto con el Inter Miami como con la Albiceleste.

Si finalmente lo consigue, alcanzaría un nuevo récord al obtener su noveno Balón de Oro, ampliando aún más una colección que parece inalcanzable.

Este domingo, sin embargo, los premios individuales quedarán en un segundo plano. En el MetLife Stadium estarán frente a frente el futbolista que marcó una época y el joven que muchos imaginan como su heredero. La historia decidirá si el traspaso simbólico de la corona deberá esperar un tiempo más.