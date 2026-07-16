Messi y Lamine Yamal, una historia destinada a encontrarse en el Mundial

La postal que recorrió el mundo durante los últimos días tiene su origen en 2008. Se trata de una sesión de fotos realizada para un calendario solidario del Barcelona en el barrio de Rocafonda, Mataró. Allí, un joven Lionel Messi de 20 años compartió escena con un bebé de ocho meses que, 19 años después, se convirtió en la otra gran estrella del duelo decisivo. La imagen ganó relevancia mediática en 2024, tras ser publicada en Instagram por el padre del joven futbolista, Mounir Nasraoui.

Lamine Yamal, quien maravilló a todos durante la Eurocopa de Alemania a los 16 años, recordó el encuentro hace pocos días en una entrevista con DAZN cuando le mostraron la fotografía: "Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima".

Joan Monfort, el fotógrafo responsable de aquella toma, relató cómo se gestó la escena: "El fondo granate, las luces para iluminar el espacio, quería acotar la escena para tenerlo todo más o menos controlado. Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada".

Sobre la elección de los protagonistas, Monfort aclaró: "La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta". Además, el profesional reflexionó sobre el valor de la captura: "No hay dinero que pague una foto como esa".

Este domingo, desde las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el destino finalmente los reunirá. Argentina llega capitaneada por Messi, quien suma ocho goles en el certamen, mientras que España presenta a Yamal como su figura.

Aunque el presente del joven español, que apenas anotó un gol contra Arabia Saudita, difiere del nivel mostrado en su club, jugará su primera final mundialista ante su ídolo. Por su parte, el capitán argentino buscará obtener su segundo título mundial para cerrar su trayectoria con la selección nacional.