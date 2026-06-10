De cara a lo que será el amistoso ante Islandia en Alabama, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, decidió que seis jugadores queden fuera del banco de suplentes y no participen del último partido de prueba antes del inicio del Mundial 2026.

Según dispuso el entrenador, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Emiliano Martínez son los seis jugadores que no verán acción ante Islandia y verán el partido desde afuera del banco de suplentes. Los casos de Freitas, Aranda y Escobar responden a que son juveniles que fueron citados a modo de sparrings, más allá de que los primeros dos tuvieron sus debuts oficiales ante Honduras.

En tanto, Paredes y Dibu todavía se recuperan de sus lesiones, mientras que Tagliafico terminó muy cansado tras el encuentro del pasado sábado.

Por el otro lado, si bien se especulaba con su titularidad, Lionel Messi finalmente comenzó el partido desde el banco de suplentes. Después de un cierre de temporada al límite desde lo físico y ante un campo de juego en Auburn muy pesado por el diluvio que azotó el estadio en la previa, Scaloni finalmente decidió preservar a la Pulga, al menos en el inicio del partido.

Ante Islandia, Scaloni tendrá los últimos 90 minutos de prueba para sacar conclusiones y no sólo empezar a diagramar lo que será el once titular que debute ante Argelia, el 16 de junio, sino también para definir quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de convocados.

Tres son los casos que lo preocupan y uno de ellos es el de Paredes, por lo que la ausencia del mediocampista de Boca podría ser un indicio de su estado físico, al mismo tiempo en que los mediocampistas que sí verán acción ante el combinado europeo deberán demostrarle al entrenador si con ellos alcanza o si, por el contrario, el oriundo de Pujato debe salir a sumar un jugador más en ese sector del campo de juego.

