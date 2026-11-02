Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Enzo Fernández fueron incluidos entre los 26 candidatos al FIFPRO World 11 masculino de 2026. La organización dio a conocer este lunes la lista de futbolistas que competirán por integrar el equipo ideal de la temporada.

La elección se realiza a partir de los votos de jugadores profesionales de todo el mundo. En esta edición participaron 26.317 futbolistas de 75 países, que evaluaron el rendimiento de los candidatos durante el período comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Los argentinos nominados

Messi aparece entre los delanteros seleccionados, mientras que Enzo Fernández integra la lista de mediocampistas. Por su parte, Emiliano Martínez fue incluido entre los arqueros candidatos.

Los tres futbolistas argentinos competirán con figuras de distintas ligas y clubes internacionales. Entre los nombres destacados también aparecen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Jude Bellingham y Virgil van Dijk.

Cómo se elige el equipo ideal

Para integrar la lista de candidatos, los futbolistas debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante el período evaluado. El equipo definitivo estará conformado por un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, además de un jugador de campo adicional según la cantidad de votos recibidos.

FIFPRO informó que los ganadores se conocerán el lunes 9 de noviembre. La organización difundirá los nombres a través de sus canales digitales.