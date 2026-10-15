Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a convertirse en protagonistas de las redes sociales, pero esta vez por una escena alejada de las canchas profesionales. La pareja fue captada mientras acompañaba a su hijo menor, Ciro, durante un partido de las divisiones inferiores del Inter Miami, y un romántico gesto entre ambos rápidamente se volvió viral.

En las imágenes difundidas, el capitán argentino aparece sentado junto a su esposa a un costado del campo de juego, disfrutando de una jornada familiar. Messi estaba descalzo sobre el césped, con su teléfono celular en la mano y el mate a su lado, mientras observaba el encuentro de su hijo.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando Antonela comenzó a acariciar cariñosamente al futbolista, que se encontraba inclinado hacia adelante. La espontánea demostración de afecto fue registrada en video y generó numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja.

Messi y Antonela disfrutaron de una tarde familiar en Miami

Más allá del gesto romántico, las imágenes también mostraron otra faceta del capitán argentino: la de un padre que acompaña a sus hijos en sus actividades deportivas.

En otro fragmento del video, Messi aparece debajo de un gazebo, protegiéndose del sol mientras filma con su teléfono las jugadas de Ciro. El pequeño integra las categorías formativas del Inter Miami, al igual que sus hermanos Thiago y Mateo.

Desde su llegada a Estados Unidos, el futbolista y su esposa suelen asistir a los entrenamientos y partidos de sus tres hijos, manteniendo una rutina familiar que frecuentemente llama la atención de los fanáticos.

Messi y Antonela se casaron en junio de 2017, aunque su historia de amor comenzó muchos años antes, en Rosario. Desde entonces, conformaron una de las parejas más reconocidas del mundo del deporte.

Messi atraviesa un buen momento con Inter Miami

La escena familiar ocurrió un día antes del encuentro entre Inter Miami y New York City FC, disputado el miércoles 14 de octubre por la Major League Soccer (MLS).

El equipo de Florida consiguió una victoria por 2-0, con goles de Germán Berterame y Rodrigo De Paul. Messi participó en el segundo tanto con una asistencia y contribuyó a que su equipo asegurara la clasificación a la postemporada con seis fechas de anticipación.

El conjunto estadounidense se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este con 52 puntos y continúa en la pelea por los primeros lugares.

La viralización del video también llegó pocos días después de la emotiva despedida de Messi de la Selección Argentina, celebrada en el estadio Monumental ante Benín, donde Antonela y sus hijos acompañaron al futbolista.

Ahora, el próximo compromiso del Inter Miami será el sábado ante Atlanta United, desde las 20.30, con el objetivo de continuar sumando puntos en la recta final de la temporada regular.