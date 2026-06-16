La Selección argentina se prepara para su estreno en la Copa del Mundo 2026 en la ciudad de Kansas City. Poco antes del partido contra Argelia, Lionel Messi utilizó sus plataformas digitales para enviar una señal de unidad a todos los seguidores. El capitán de la delegación difundió una postal del equipo completo en la que incluyó la palabra "juntos" para resaltar el valor de la cohesión grupal ante el nuevo desafío.

Esta acción del delantero llega para brindar tranquilidad luego de diversas versiones que cuestionaron su estado físico. Durante sus presentaciones recientes con el Inter Miami, el futbolista arrastró una molestia en la pierna que generó incertidumbre sobre su nivel actual.

No obstante, el jugador se mantuvo muy participativo en la red compartiendo imágenes tanto de las prácticas como de los ratos compartidos con el resto de los convocados.

El debut oficial será este martes a las 22 y marcará el primer paso en la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022. Esta edición del torneo resulta significativa para el referente del plantel, ya que encara su sexta competencia mundialista y posiblemente la última de su trayectoria. Con el apoyo del público y el liderazgo del capitán, el equipo busca iniciar con éxito su camino en este certamen.