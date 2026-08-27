En pleno cierre del invierno, el escenario de los virus respiratorios comenzó a modificarse en San Juan. Mientras los casos de influenza muestran un descenso respecto de los meses anteriores, el metapneumovirus ganó terreno durante las últimas semanas y se encuentra entre los agentes respiratorios que circulan actualmente en la provincia.

El metapneumovirus humano es un virus respiratorio que puede afectar tanto a niños como a adultos y cuyos síntomas suelen confundirse con los de una gripe o un resfrío. Si bien en la mayoría de los casos provoca cuadros leves, existen grupos que pueden presentar mayores complicaciones.

Cuáles son los síntomas

Entre los principales síntomas asociados al metapneumovirus aparecen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal y dolores articulares.

En algunos pacientes, especialmente aquellos considerados de riesgo, la infección puede avanzar y provocar enfermedades de las vías respiratorias inferiores, como bronquitis, bronquiolitis o neumonía.

Los niños pequeños y los adultos mayores se encuentran entre los grupos que requieren mayor atención frente a la aparición de síntomas. También deben extremar los cuidados las personas que presentan condiciones que puedan favorecer el desarrollo de cuadros respiratorios más graves.

El metapneumovirus no es un virus nuevo. Fue identificado en 2001 y desde entonces se comprobó que circulaba entre los seres humanos desde mucho antes de su descubrimiento.

Cómo prevenir los contagios

Las medidas de prevención son similares a las recomendadas frente a otros virus respiratorios. Entre ellas se encuentran el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y mantener ventilados los ambientes.

También se aconseja evitar compartir vasos, cubiertos u otros utensilios con personas que presenten síntomas y reducir el contacto cercano cuando alguien dentro del hogar se encuentra enfermo, principalmente si convive con niños pequeños o adultos mayores.

Otro punto importante es evitar la automedicación. Al tratarse de una infección viral, los antibióticos no resultan efectivos contra el metapneumovirus y solo deben utilizarse cuando exista una indicación médica por otra causa.

Ante síntomas persistentes, dificultad para respirar o un empeoramiento del cuadro, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo, se recomienda realizar una consulta médica.