Metieron a Maxi López en el quilombo de Wanda Nara y respondió con furia

Maxi López decidió romper el silencio tras el nuevo escándalo policial y judicial que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi por su hija Francesca. El conflicto tuvo lugar en la localidad de Tigre, incluyó una denuncia por lesiones y salpicó tanto a Martín Migueles como a la China Suárez.

En una entrevista con el cronista Rodrigo Bar para el programa SQP, el exfutbolista dejó en claro que prefiere mantenerse alejado de las polémicas de su exesposa. Ante las cámaras, el empresario fue tajante al afirmar: "No voy a hablar del tema". Luego, justificó su decisión explicando: "Porque no la estoy acompañando y no sé la interna".

Durante la charla, el periodista le consultó sobre el video viral en el que Martín Migueles, actual pareja de la conductora, le advierte al delantero que él no es "ni Maxi López ni L-Gante" a la hora de resolver los problemas. Frente a esta comparación directa, el exdelantero eligió esquivar cualquier tipo de enfrentamiento mediático.

Entre risas y con absoluta calma, el deportista evitó responder a las declaraciones de Migueles y priorizó el bienestar de su propio entorno familiar. "No hablo. Estoy concentrado en mi familia y mis cosas. Los problemas que pueda haber de la otra parte los resolverán ellos", aseguró frente al micrófono.

Al ser consultado por la gravedad del episodio que terminó con la declaración indagatoria de Icardi en la fiscalía, el empresario demostró que ya nada lo asombra respecto a la dinámica de la expareja. Sin filtros, lanzó una frase contundente para definir la situación judicial: "Hay pocas cosas que me sorprenden".

Para dar por cerrado ese tramo de la entrevista, volvió a remarcar que no tomará partido en una pelea que considera completamente ajena a su presente. "Me mantengo al margen porque son cosas que tienen que resolver las otras personas", insistió con firmeza antes de cambiar de tema.

Por último, el exjugador aprovechó el espacio para desmentir rumores de enojo o distanciamiento con la madre de sus hijos mayores tras faltar a un evento laboral importante. "No estuve en la presentación de la película de Wanda porque estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien entre nosotros. No ví la película, en algún momento la veré", concluyó.