México abrió el Mundial 2026 con una fiesta histórica en el Azteca

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzó oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una ceremonia inaugural de alto impacto que reunió música, cultura, tradición y fútbol en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca. Ante más de 82 mil espectadores, México levantó el telón del primer campeonato organizado conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El inicio estuvo marcado por un emotivo mensaje de bienvenida que hizo vibrar a los presentes. "Pueblos del mundo, bienvenidos a México", resonó en los altavoces del estadio mientras cientos de bailarines y artistas desplegaban una imponente coreografía sobre el césped. En el centro del campo apareció una gigantesca réplica de la Copa del Mundo, uno de los momentos más impactantes de la apertura.

La ceremonia estuvo atravesada por un concepto claro: la unión de los pueblos a través del deporte. "El fútbol nos une a todos", fue una de las frases que se repitió durante los primeros minutos del espectáculo, acompañado por una puesta en escena diseñada por especialistas que anteriormente participaron en ceremonias de apertura de Juegos Olímpicos.

La cantante mexicana Lila Downs fue la encargada de asumir el rol de anfitriona y dar la bienvenida oficial al torneo. "Bienvenidos a México, al Mundial de Fútbol FIFA 2026", expresó ante un estadio colmado.

Maná abrió la fiesta mundialista

Tras el acto protocolar, la música tomó el protagonismo absoluto. El primer gran número artístico estuvo a cargo de Maná, una de las bandas más emblemáticas de Latinoamérica.

El grupo liderado por Fher Olvera hizo estallar al Azteca con una interpretación de "Oye mi amor", uno de sus mayores éxitos. Las tribunas acompañaron cantando cada estrofa y transformaron el estadio en una verdadera fiesta.

Luego llegaron otras figuras destacadas de la música latina. Belinda aportó su estilo pop a la ceremonia, mientras que Los Ángeles Azules pusieron a bailar al público con sus tradicionales ritmos tropicales.

El espectáculo continuó con la participación de J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, quienes aportaron diferentes géneros musicales a una celebración pensada para representar la diversidad cultural de los países anfitriones y del mundo.

Shakira brilló con la canción oficial

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Shakira. La artista colombiana fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia y compartió escenario con el cantante nigeriano Burna Boy para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

La actuación fue recibida con una ovación por parte del público y se convirtió en uno de los puntos más destacados del espectáculo.

Otro de los momentos emotivos de la jornada fue la interpretación del himno, que estuvo a cargo de Alejandro Fernández. El reconocido cantante mexicano había manifestado previamente su orgullo por participar en un evento de semejante magnitud.

Las otras inauguraciones del Mundial

La fiesta mundialista continuará este viernes con otras dos ceremonias inaugurales organizadas por la FIFA. La primera se realizará en Toronto, antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. Allí participarán artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez y Nora Fatehi, entre otros. Más tarde será el turno de Los Ángeles, donde Estados Unidos enfrentará a Paraguay. La ceremonia contará con la presencia de figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente Tyla.

Así, con música, color y un mensaje de integración global, el Mundial 2026 comenzó oficialmente y volvió a reunir al planeta alrededor de una misma pasión: el fútbol.