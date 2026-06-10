México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo y comenzó con una victoria su participación en el Grupo A. La victoria mexicana se dio ante un Estadio Azteca repleto y con una atmósfera cargada de pasión por el fútbol.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre asumió el protagonismo desde el inicio y rápidamente encontró recompensa a su presión constante. Apenas transcurrían nueve minutos cuando llegó el primer grito de gol del torneo. La jugada nació de una recuperación alta cerca del área sudafricana. Julián Quiñones aprovechó el error defensivo, recibió la pelota dentro del área y definió entre las piernas del arquero para establecer el 1-0 y convertirse en el autor del primer gol del Mundial 2026.

El tanto reflejaba con justicia lo que ocurría en el campo de juego. Durante los primeros veinte minutos, México dominó ampliamente las acciones ante un rival que mostró dificultades para defender, perdió la batalla en el mediocampo y prácticamente no generó peligro en ataque.

Con Quiñones como principal figura ofensiva, el seleccionado mexicano continuó generando situaciones. El delantero naturalizado fue un dolor de cabeza permanente para la defensa africana, que nunca encontró la manera de controlar sus movimientos. Cerca de los 40 minutos, el equipo local seguía justificando la ventaja y estuvo muy cerca de ampliar la diferencia.

Sudáfrica apenas logró inquietar gracias a algunas dudas del arquero Raúl Rangel. La ocasión más clara llegó a los 37 minutos, cuando Lyle Foster conectó un cabezazo dentro del área que salió desviado y desperdició la posibilidad del empate.

En el complemento, México salió decidido a liquidar el encuentro. Álvaro Fidalgo protagonizó una de las primeras acciones peligrosas tras recuperar una pelota en campo rival y meterse en el área, aunque la defensa africana logró rechazar el peligro.

Poco después llegó una jugada clave. Brian Gutiérrez escapaba mano a mano rumbo al arco cuando fue derribado por Sphephelo Sithole. El árbitro brasileño Wilton Sampaio no dudó y mostró la tarjeta roja directa al mediocampista sudafricano por ser último hombre.

Con un futbolista más, México aumentó la presión. Aunque Raúl Jiménez desperdició el tiro libre posterior al dar contra la barrera, tendría su revancha minutos más tarde.

A los 67 minutos, los cambios de Aguirre dieron resultado inmediato. Roberto Alvarado envió un centro preciso desde la derecha y Raúl Jiménez apareció por el segundo palo para conectar un certero cabezazo que dejó sin respuestas al arquero y marcó el 2-0 que prácticamente sentenció la historia.

La situación se complicó todavía más para Sudáfrica cuando Themba Zwane vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR por un golpe sobre Alvarado. El conjunto africano quedó con nueve jugadores y sin posibilidades reales de reacción.

Ya en tiempo de descuento también hubo una expulsión para México. César Montes recibió la roja por una fuerte infracción cerca de su área, aunque la acción no modificó el desenlace del encuentro.

Con autoridad, eficacia y el respaldo de una multitud, México abrió el Mundial 2026 con una victoria convincente. El Tri cumplió con las expectativas en el Azteca, sumó sus primeros tres puntos y alimentó la ilusión de todo un país en el comienzo de la máxima cita del fútbol mundial. En la próxima fecha, los locales se medirán con Corea del Sur y Sudáfrica contra República Checa.