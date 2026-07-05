México e Inglaterra buscan el pase a cuartos del Mundial 2026

El Mundial 2026 vivirá este domingo otro de los cruces más atractivos de los octavos de final. Desde las 21 (hora argentina), México e Inglaterra se medirán en el estadio Ciudad de México con el objetivo de meterse entre los ocho mejores seleccionados del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre atraviesa un gran presente y llega invicto a esta instancia. Ganó sus cuatro partidos en la Copa del Mundo y viene de eliminar con autoridad a Ecuador por 2 a 0, en una actuación que confirmó el gran momento futbolístico del Tri.

Además de su eficacia ofensiva, México se destaca por la solidez defensiva. Hasta el momento no recibió goles en el certamen, una estadística que alimenta la ilusión de un país que sueña con volver a hacer historia como anfitrión.

La clasificación frente a Ecuador tuvo un valor especial, ya que significó el primer triunfo mexicano en un partido de eliminación directa de un Mundial desde 1986, precisamente cuando organizó la Copa del Mundo. Ahora, buscará alcanzar los cuartos de final por tercera vez en su historia, luego de las campañas de 1970 y 1986.

Del otro lado estará Inglaterra, una selección acostumbrada a disputar las instancias decisivas de los mundiales. El equipo europeo accedió a los octavos tras vencer por 2 a 1 a la República Democrática del Congo y llega con la intención de hacer pesar su jerarquía internacional.

Los ingleses fueron campeones del mundo en 1966 y alcanzaron los cuartos de final en cinco oportunidades, un antecedente que refleja su experiencia en este tipo de compromisos.

El encuentro será dirigido por el árbitro Alireza Faghani, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más esperados de la jornada.

Con el apoyo de un estadio repleto y el impulso de una campaña perfecta, México intentará dar otro paso histórico. Inglaterra, en cambio, buscará imponer su tradición y quedarse con el boleto a los cuartos de final en un duelo que promete emociones de principio a fin.