México enfrenta a República Checa con el liderato del Mundial ya asegurado

México y República Checa se enfrentarán este miércoles 24 de junio por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Azteca, desde las 22.00 de Argentina. La transmisión para el público argentino estará disponible a través de DSports y Paramount+.

La selección dirigida por Javier Aguirre llega con el objetivo de cerrar una primera fase perfecta. El conjunto local ganó sus dos compromisos anteriores, superó 2-0 a Sudáfrica y luego venció 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurarse la clasificación y el primer puesto del grupo con 6 puntos y sin recibir goles.

Del otro lado, República Checa afronta un escenario mucho más complejo. El equipo europeo perdió 2-1 frente a Corea del Sur en su debut y luego empató 1-1 con Sudáfrica, por lo que suma apenas 1 punto. Para mantener posibilidades de avanzar a la siguiente instancia necesita una victoria ante México y depender de otros resultados en la definición de la zona.

La FIFA designó al argentino Yael Falcón Pérez como árbitro principal del encuentro. El juez sudamericano estará a cargo de un partido clave para las aspiraciones checas y que, para México, servirá para ratificar su condición de candidato tras una sólida fase de grupos.

En cuanto a las formaciones probables, México podría alinear a Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo o Luis Romo y Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

República Checa, en tanto, formaría con Matěj Kovář; Stepan Chaloupek, Robin Hranac y Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny y Tomas Soucek; Adam Hlozek, Patrik Schick y Lukas Provod.

Mientras México jugará con la tranquilidad de tener asegurado el primer lugar del Grupo A, República Checa afrontará una verdadera final. El conjunto europeo necesita sumar de a 3 para conservar opciones de clasificación, mientras espera una combinación favorable de resultados en el otro partido de la zona.