México nó pagará el rescate para liberar los archivos de Pemex "secuestrados" en un ciberataque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno mexicano afirmó hoy que no pagará ningún rescate para recuperar los archivos de la petrolera Pemex "secuestrados" por un ataque informático, por cuyo rescate los ciberdelincuentes exigen un pago de 5 millones de dólares.



"No se va a pagar. Pemex es una empresa seria y está trabajando toda la gente de informática" para resolver el problema, sostuvo Rocío Nahle, secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración de la empresa estatal.



La funcionaria confirmó, en declaraciones citadas por el diario La Jornada, que las computadoras afectadas pertenecen al área administrativa de Pemex.



El ciberataque con ransomware -el tipo de malware que encripta archivos o equipos y pide un "rescate" para liberarlos- tuvo lugar el fin de semana, y según informó la agencia Bloomberg, sus responsables (que firman con el seudónimo "Joseph Atkins") fijaron el 30 de noviembre como fecha límite para desembolsar los 4.9 millones de dólares exigidos.



A principios de la semana la empresa había informado que las operaciones fueron normales tras el ataque, que solo había afectado a menos del 5% de las computadoras de los empleados.



Empleados de Pemex, citados de forma anónima por Bloomberg, aseguraron hoy que sus computadoras seguían bloqueadas y que se les dijo que no iniciaran sesión en la red wifi de la compañía.



Tras el incidente, el gobierno azteca reforzó las medidas de seguridad digital en todas las áreas de la administración pública y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la Secretaría de Energía de ese país.