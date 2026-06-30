México quiere seguir de racha y enfrenta a un duro equipo como es Ecuador

Para los espectadores en Argentina, el inicio de las acciones está programado para las 22 horas y cuenta con la transmisión en directo a través de la señal deportiva DSports, además de las opciones en plataformas digitales mediante las aplicaciones DGO y Flow. La conducción arbitral corre por cuenta del esloveno Slavko Vincic, asistido en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic.

El combinado norteamericano asume esta instancia luego de completar una primera etapa perfecta. El cuadro que dirige técnicamente Javier Aguirre lideró el grupo A con un puntaje ideal de 9 unidades, producto de un triunfo inicial 2 a 0 frente a Sudáfrica, una posterior victoria por 1 a 0 ante Corea del Sur y una goleada 3 a 0 sobre República Checa. Con un bloque defensivo sólido que mantuvo su arco en cero, el elenco verde aspira a ratificar su buen andar como uno de los anfitriones del torneo.

Por su parte, el seleccionado sudamericano debió batallar de gran forma para estampar su firma en los 16avos de final. Los conducidos por el estratega argentino Sebastián Beccacece registraron un tropiezo en el debut del grupo al caer 1 a 0 contra Costa de Marfil, sumado a un posterior empate sin goles ante Curazao. No obstante, en la jornada final de la fase regular dieron el gran golpe al superar por 2 a 1 a Alemania, resultado que les permitió avanzar y sostener la ilusión en la Copa del Mundo.

La alineación de México se perfila con Raúl Rangel bajo los tres palos, resguardado por una línea defensiva compuesta por Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. En el mediocampo se ubican Erik Lira, Luis Romo y Brian Gutiérrez, mientras que la delantera la integran Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La formación de Ecuador se estructura con Hernán Galíndez en la portería, custodiado por Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en el fondo. El centro de la cancha presenta a John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Nilson Angulo, dejando la responsabilidad en la ofensiva a Gonzalo Plata y Enner Valencia.