A pocos días del inicio del Mundial 2026, el gobierno de México anunció que aplicará multas millonarias a bares, restaurantes y comercios que transmitan los partidos sin la autorización correspondiente, en el marco de una política para proteger los derechos de propiedad intelectual.

La medida responde a la necesidad de resguardar los derechos comerciales y audiovisuales que administra la FIFA, entidad que controla la explotación del torneo a nivel global.

Según explicaron las autoridades, la transmisión de partidos en espacios abiertos al público no siempre está incluida en los servicios tradicionales de televisión contratados para uso privado, por lo que su utilización con fines comerciales requiere licencias específicas.

En ese sentido, remarcaron que cualquier actividad vinculada al Mundial que implique un beneficio económico debe cumplir con las normas de propiedad intelectual vigentes.

Las sanciones previstas pueden alcanzar los 30 millones de pesos mexicanos en casos de infracciones graves, aunque el monto final dependerá de la cantidad y la magnitud de las faltas detectadas. Incluso, en situaciones más complejas, los establecimientos podrían enfrentar clausuras.

La normativa no solo protege la transmisión de los partidos, sino también una amplia gama de elementos asociados al torneo, como el nombre oficial del Mundial 2026, los logotipos, las imágenes oficiales, el trofeo, el balón, las mascotas y cualquier símbolo registrado por la FIFA.

Por este motivo, las autoridades advirtieron que los comercios deberán ser especialmente cuidadosos al organizar promociones, campañas publicitarias o eventos relacionados con la competencia.

La decisión se da en un contexto de fuerte expectativa por el Mundial 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, y donde se espera una alta demanda de transmisión en espacios gastronómicos y recreativos.

Con esta medida, el gobierno busca ordenar el uso comercial del evento y evitar la explotación indebida de un producto que cuenta con estrictos derechos internacionales.