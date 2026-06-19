México venció a Corea del Sur y se aseguró el primer puesto del Grupo A

México consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 tras imponerse 1-0 ante Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A. Con este resultado, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre aseguró su clasificación a la siguiente instancia y se quedó con el primer puesto de la zona.

El único gol del encuentro llegó en el inicio del segundo tiempo. A los 4 minutos de la segunda parte, Luis Romo apareció para definir la jugada y marcar el tanto que le dio el triunfo al conjunto mexicano.

El partido tuvo pocas situaciones claras y se caracterizó por la disputa en el mediocampo. Durante la primera etapa, ambos equipos no lograron sacarse ventaja y se fueron al descanso con el marcador igualado 0-0. México tuvo una de las ocasiones más claras con un cabezazo de Julián Quiñones, pero el arquero surcoreano Kim Seunggyu respondió para mantener el empate.

En el complemento, Corea del Sur buscó reaccionar y tuvo aproximaciones sobre el arco mexicano, pero la defensa del Tri logró sostener la ventaja. El arquero Raúl Rangel también fue importante con intervenciones en los minutos finales para asegurar el triunfo.

Con los tres puntos, México alcanzó las seis unidades y quedó como líder del Grupo A. Corea del Sur permanece segundo con cuatro puntos, mientras que Sudáfrica y República Checa suman una unidad cada uno.

México cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio ante República Checa con el primer lugar asegurado, mientras que Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en un partido decisivo por la clasificación a los 16avos de final.