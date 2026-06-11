La cuenta regresiva llegó a su fin y México ya respira clima mundialista. Desde las primeras horas del día, miles de hinchas comenzaron a concentrarse en los alrededores del Estadio Azteca para vivir una jornada histórica que marcará el inicio del Mundial 2026, una edición que quedará grabada en los libros por tener a tres países como anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La expectativa se hizo sentir desde temprano en las calles cercanas al estadio. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos llegados desde distintos puntos del país coparon las inmediaciones con camisetas, banderas y los tradicionales sombreros mexicanos que se transformaron en uno de los símbolos de la previa.

La seguridad es fuerte en México para el Mundial 2026. Foto TN.

La magnitud del evento obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad en toda la zona del estadio. Según informaron distintos medios, alrededor de las 5.30 de la mañana comenzaron los cortes de tránsito en los accesos al Azteca. Más de 300 efectivos policiales fueron asignados al operativo, acompañados por camiones, patrulleros y extensas vallas de contención.

Las autoridades mexicanas esperan una multitud en los alrededores del escenario y, además, contemplan la posibilidad de manifestaciones durante la jornada, por lo que se establecieron amplios perímetros de control para evitar inconvenientes y garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Uno de los temas que más comentarios generó entre los asistentes fue el valor de las entradas para presenciar el encuentro inaugural. Algunos fanáticos revelaron haber pagado hasta 4.500 dólares por una ubicación dentro del estadio, cifras que despertaron críticas y reavivaron el debate sobre la reventa y la accesibilidad de los eventos deportivos de primer nivel.

La situación incluso fue abordada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reconoció que los valores alcanzados son extremadamente elevados y que, en muchos casos, terminan limitando el acceso a quienes pueden afrontar semejante gasto.

Más allá de los costos y la logística, el optimismo domina el ambiente. Los hinchas sueñan con una gran actuación del seleccionado mexicano y confían en que el equipo pueda ser protagonista jugando como local. Algunos simpatizantes consideran que alcanzar los cuartos de final sería una campaña exitosa, mientras que otros se animan a ilusionarse con algo más.

Mientras la fiesta crece en las afueras, también comenzaron a trascender los precios que deberán afrontar quienes ingresen al estadio. Una cerveza tendrá un valor aproximado de 15 dólares, mientras que una botella de agua costará alrededor de 5 dólares. En tanto, una porción de papas fritas también rondará los 5 dólares.

Con un estadio repleto, una ceremonia inaugural histórica y millones de espectadores alrededor del planeta, el Mundial 2026 ya comenzó a escribir sus primeras páginas en una jornada cargada de emoción, color y pasión futbolera.