México y Corea del Sur buscan su segunda victoria en el Mundial

México y Corea del Sur protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará este jueves en el Estadio Guadalajara y enfrentará a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria, por lo que el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

El encuentro comenzará a las 22.00 de Argentina y podrá verse en vivo a través de TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas digitales.

México llega fortalecido luego de imponerse 2-0 sobre Sudáfrica en el debut. El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró solidez defensiva y eficacia en ataque, en una actuación que le permitió arrancar con el pie derecho ante su público.

Del otro lado estará una Corea del Sur que también dejó una buena imagen en su estreno. El equipo asiático remontó el marcador y venció 2-1 a República Checa, resultado que lo ubicó en la pelea por el primer lugar del grupo.

En la previa, Aguirre destacó la exigencia del compromiso y aseguró que “Corea del Sur es un equipo que complica mucho”. Además, resaltó la calidad de futbolistas como Heung-Min Son y Kang-in Lee, y recordó que ambos seleccionados igualaron 2-2 en un amistoso disputado en septiembre de 2025.

Las probables formaciones aún no fueron confirmadas oficialmente, aunque se espera que ambos entrenadores mantengan gran parte de las alineaciones que utilizaron en la primera jornada.

Entre las curiosidades del encuentro aparece el hecho de que ambos llegan con puntaje ideal y que el partido puede marcar el rumbo de la clasificación en una zona que también integran República Checa y Sudáfrica. Además, México disputará un encuentro mundialista en Guadalajara, una sede que vive una cita histórica para el seleccionado local.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue el empate 2-2 en un amistoso de preparación rumbo al Mundial. Ahora, con puntos decisivos en juego, el escenario será muy diferente y la expectativa crece en torno a un duelo que puede empezar a definir el futuro del Grupo A.

Probables formaciones

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung.